Det brasilianske fotballforbundet bekrefter i en pressemelding at superstjernen Neymar pådro seg en skade under onsdagens treningskamp mot Qatar.

Ny nedtur for Neymar

Undersøkelser viser at PSG-angriperen har pådratt seg leddbåndsskade i ankelen.

Skaden er så alvorlig at Copa América, som starter i Brasil om én uke, ryker for Neymar.

– Tester har avdekket et avrevet leddbånd i ankelen, står det i pressemeldingen.

Neymar ble sittende på benken i tårer før han ble hjulpet inn i garderoben av Brasil støtteapparat med en ispose rundt ankelen.

Skaden markerer nok en nedtur for Neymar, som har hatt et krevende år. 27-åringen mistet tre måneder av sesongen med PSG, blant annet de viktige Champions League-kampene mot Manchester United.

Neymar ble også skadet like før VM i Russland i fjor, men ble frisk i tide til mesterskapet.

I forrige uke ble Neymar også fratatt kapteinsbindet på det brasilianske landslaget.

Anklages for voldtekt

Samtidig som Neymar nå må se at Copa América går uten ham, må han fortsette å kjempe mot voldtektsanklagene som er rettet mot ham. Saken har naturligvis vekket enorm oppmerksomhet i Brasil. Til og med president Jair Bolsonaro har uttalt seg offentlig i saken.

– Han er en gutt som har det vanskelig nå. Men jeg tror på ham, sier Bolsonaro, som også besøkte Neymar på sykehuset etter onsdagens skade, ifølge Yahoo.

- Visitando @neymarjr no Hospital Home em Brasília. Desejo uma boa e rápida recuperação! pic.twitter.com/Ls34dwNZy3 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 6, 2019

Neymar har hele tiden bedyret sin uskyld og forsøkt å renvaske seg med å legge ut en meldingslogg fra WhatsApp mellom ham og kvinnen som anklager ham for voldtekt. Utvekslingen, som inneholder flere intime bilder, ble delt uten kvinnens tillatelse, og saken er også under etterforskning av myndighetene.

Onsdag uttalte kvinnen seg for første gang om saken i et TV-intervju med brasilianske SBT. Hun sier at hun gikk med på å ha sex med ham, men at han ble aggressiv og gjennomførte samleiet da hun avslo ham siden han ikke hadde med seg kondom.

– Jeg vil bare ha rettferdighet. Han har gitt meg traumer. Jeg vil at han skal bli straffet for det han gjorde, sier Najila Trindade Mendes de Souza ifølge ESPN.

I forkant av kampen mot Qatar uttalte visepresident Francisco Noveletto i Det brasilianske fotballforbundet at Neymar burde trekke seg fra Copa Amércia på grunn av voldtektsbeskyldningene.

Brasil er i Copa América-gruppe med Bolivia, Venezuela og Peru.

Treningskampen mot Qatar endte med 2-0-seier for Brasil etter scoringer av Richarlison og Gabriel Jesus.