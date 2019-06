Det melder AP. Det er nye DNA-funn på jentas klær som kobler Cox til drapet, fortalte myndighetene onsdag.

Ni år gamle Angie forsvant etter å ha gått av skolebussen 18. november i 1993. Liket av henne ble funnet ni dager senere, om lag 32 kilometer fra hennes hjem i St. Ann i Missouri.

Jenta hadde blitt seksuelt misbruk, sultet og fastbundet, og døde kun timer før hun ble funnet. Hodet hennes var dekt av gaffateip da hun ble funnet.

– Hun var dehydrert, feilernært og i live da hun ble forlatt i skogen for å dø, sa aktor Tim Lohmar på en pressekonferanse onsdag.

Angies far sier til AP at han ikke kan at han er fornøyd før Cox er dømt.

Fant DNA

Sent i februar kom gjennombruddet i den 26 år gamle saken, da laboratorieetterforskere i St. Charles County fant uoppdaget DNA på Angies undertøy, som ble funnet på åstedet. Funnet matchet en DNA-profil i databasen, nemlig Cox' profil.

– De så etter nåla i høystakken uten magnet, og likevel klarte de å finne nåla, sa Lohmar på pressekonferansen.

Lohmar fortalte at etterforskere har snakket med Cox om drapet, men ville ikke si om Lohmar anerkjente å ha vite noe om drapet. Lohmar sa også at de har grunn til å tro at Cox ikke var den eneste mistenkte, men ville ikke utdype dette nærmere.

Dømt pedofil

Cox var en del av luftforsvaret i 1975, men ble kastet ut i 1982 etter å ha blitt dømt for å ha misbrukt fire unge jenter han var barnevakt for i Tyskland. Han slapp ut i 1985 og returnerte til St. Louis-området, samme område som Angie ble bortført.

Han ble arrestert på nytt i 1989 etter at det ble påstått at han hadde hatt upassende kontakt med to sju år gamle jenter. Den gangen ble han ikke siktet, men han ble fengslet igjen for å ha brutt prøveløslatelsen etter hendelsen i Tyskland. Han slapp ut igjen 11 måneder før drapet på Angie.

I løpet av 90-tallet flyttet Cox til Colorado, og han ble arrestert i 2003 da han satt opp et møte med det han trodde var en 14 år gamle jente han hadde spurt om å bli sexslaven hans, men som i virkeligheten var en undercover agent.

Etter arrestasjonen fant politiet 45 000 barnepornobilder på dataen hans, og oppdaget at han drev en internasjonal barnepornoring. Om lag 60 personer i 11 land ble arrestert i kjølvannet av arrestasjonen av Cox.

Cox selv ble dømt til ti år i fengsel, men har enda ikke sluppet ut fordi han anses som en seksuelt farlig person. Det er foreløpig usikkert om myndighetene vil søke dødsstraff i saken rundt drapet på Angie.