Politiet ble varslet om hendelsen klokka 2.56 natt til torsdag. Det var sju personer om bord i den 80 meter lange båten, men ingen skal ha kommet til skade i sammenstøtet.

– Det er tilsynelatende ingen skade på brua, så E39 som går over, er ikke stengt, sier operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt til NTB.

Der seilingsleden under Nordhordlandsbrua går, er det om lag 30 meter høyt, men ifølge operasjonslederen er det ikke der bulkskipet befant seg da sammenstøtet med brua skjedde.

– VI vet ikke helt hvor på brua skipet traff, men vi har en politipatrulje på stedet og de undersøke hva som er skjedd og snakker med mannskapet om bord, sier operasjonslederen.

Klokka 4.20 melder brannvesenet at skipet er klar av brua og at den går for egen maskin.

– Ingen større oljelekkasje fra båten. Den går til kai ved Steinestø, skriver 110 Hordaland på Twitter.

Nordhordlandsbrua består av en 1.246 meter lang flytebro i stål og en 346 meter lang bro med hovedspenn på 172 meter. Total lengde på broanlegget er 1.610 meter.

