Det melder Reuters. Ifølge påtalemyndighetene ga pasientene for store doser av det sterke opiodet fentanyl. Dosene skal ha vært 10, 20 og 40 kanger høyere enn anbefalt.

Legen, William Husel, meldte seg selv til Columbus-politiet etter en seks måneder lang etterforskning etter at Mount Carmel Hospital hadde kalt hans bruk av fentanyl «upassende», sa aktor i Franklin County Ron O'brien på en pressekonferanse.

Ifølge New York Times viser sykehusets etterforskning at de fleste pasientene ville dødd uansett, men at fem av dem hadde hatt en sjanse med rett behandling.

Husel føyer seg inn i rekken av amerikanske leger som er tiltalt for deres rolle i det Center for Disease Control and Prevention kaller en offentlig helsekrise. I 2017 døde rekordhøye 47 600 som følge av opiodrelaterte overdoser.

Nå risikerer Husel 15 år til livstid i fengsel – per tiltalepunkt.

– Ved å gi slike mengder fentanyl føler vi oss sikre på at den eneste logiske forklaringen er at han har forsøkte å forkorte menneskers liv, sa O'Brien.

– Ingen drapssak

Husels forsvarer mener dette ikke er en drapssak.

– Dette er ingen drapssak. Jeg kan forsikre dere om at Husel aldri forsøkte å gi noen aktiv dødshjelp. Det var ikke intensjonen hans på noe tidspunkt, sier hans forsvarer, Richard Blake, ifølge NBC.

Husel sier seg uskyldig i tiltalten.

Fentanyl gis ofte mot intense smerter i forbindelse med kreft, og er om lag 100 ganger kraftigere enn morfin.



– Hva skjedde nå?

En av de etterlatte som har anklaget Husel er Christine Allison. Hennes mann ble i juli i fjor innlagt på sykehuset etter å ha være i en ulykke, og hadde problemer med å sove.

Kort tid etter å ha ankommet sykehuset ble de møtt av legen, William Husel.

– Han sa «han dør. Det er 99,9 prosent sikkert at han er hjernedød», forteller Allison til CBS om møtet med legen.

Ektemannen skal ha blitt gitt alt for store mengder fentanyl. Tre timer senere var ektemannen død.

– Etter at det var over gikk vi ned i parkeringsgarasjen. Jeg så på datteren min og sa «hva skjedde nå?». Hun svarte «mamma, jeg aner ikke».

Hun er nå en av flere som saksøker sykehuset.

Helen Young forteller til CBS at hun mistet ektemannen hun hadde vært gift med i 46 år.

– Legen kom og fortalte meg «herr Youngs nyrer er borte. Lungene hans er borte. Han er hjernedød». Jeg spurte: Hvordan kunne alt dette skje samtidig?

Drapene Husel er tiltalt for skal ha skjedd mellom februar 2015 og november 2018. O'Brien forteller at Mount Carmel Hospital mistenker Husel for å ha bidratt til 35 pasienters død.