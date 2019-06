Samtalene vil fortsette torsdag skriver CNN.

På Twitter skriver Trump at han vil gjennomføre innføringen av fem prosent toll på varer fra Mexico dersom landene ikke kommer til enighet om grensen.

Twittermeldingene kommer i kjølvannet av diskusjoner mellom visepresident Mike Pence og Mexicos utenriksminister Marcelo Ebrard i Det hvite hus onsdag.

Kilder sier til CNN at Mexico foreslo ting de kunne forbedre, og anerkjente at det er en krise på grensen mellom landene, men at USA fremdeles mener Mexico kan gjøre mer.

Pence bekreftet Trumps utsagn om at det ble gjort fremgang, men at USA fortsatt krever mer fra Mexico.

Ebrard var optimist etter møtet.

– Vi er optimistiske fordi vi hadde et godt møte, sier Ebrard.

Ebrard forteller at samtalene dreide seg om flyktningeproblematikken og ikke toll.

– Vi diskuterte ikke tollene. Dialogen handlet om grensen, og hva Mexico foreslår for USA. Vi fikk muligheten til å dele våre synspunkt, sier utenriksministeren.

Kan koste amerikanere jobben

Trumps trusler om økte toller har møtt sterk motbør, også innad i eget parti. Dersom Trump gjør alvor av truslene kan tollen potensielt ha økt til 25 prosent i oktober, noe økonomieksperter sier kan sier hundretusenvis av jobber i USA.

Republikanere i Kongressen har vist sin misnøye med forslaget, og utfordrer Trump til å forsvare planen ovenfor dem, og gjort det klart at de ønsker at presidenten skal finne en vei ut av konflikten uten å ty til økte tollsatser.

Trump truer med å iverksette tollplanen allerede mandag.