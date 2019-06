Frps landsstyremøte diskuterte bompengespørsmålet i fire timer onsdag kveld og kom fram til en liste med seks krav.

– Mye av dette ligger langt utenfor regjeringsplattformen, sier KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan til NRK.

Overfor Dagbladet utdyper han blant annet:

– Kravet om å avvikle bypakker som et politisk virkemiddel, det står det ikke noe om i plattformen. Tvert om er dette et tiltak som bidrar til å nå de klimapolitiske målene vi er enige om. Så her er det et krav fra Frp som absolutt ikke innafor det som er avtalt for bare fire måneder siden.

Stortingsrepresentant og innvandringspolitisk talsmann i Frp Jon Helgheim sier til TV 2 at han har tro på at kravslisten kan føre frem til en enighet.

– Vi har vist at vi kan forhandle frem avtaler før, sier Helgheim.

Regjeringskollega Venstre sier til VG at det er utopisk av Frp å tro at kravene vil føre frem.

– Nei til alt. En virkelighetsfjern drøm fra Disneyland, sier Raja til VG.

(©NTB)