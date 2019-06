Martin Ødegaard la onsdag ut et innlegg på Instagram, der han angriper Ada Hegerberg.

Real Madrid-eiendommen er sterkt kritisk til at Hegerberg har latt seg intervju av Josimar om landslagsnekten samtidig som hennes tidligere lagvenninner forbereder seg til VM.

– Kanskje du kan finne på noe bedre å gjøre enn å forstyrre landslagets forberedelser til VM? De har kvalifisert seg til VM med landet sitt (noe av det absolutt største en fotballspiller kan gjøre), og allerede fått nok negativ oppmerksomhet. De fortjener bedre, skriver Martin Ødegaard, som har merket Instagram-kontoen til Hegerberg i innlegget.

– At du nå velger å gjøre et slikt intervju er totalt uforståelig. Timingen er skrekkelig. Valget om ikke å spille for Norge er ditt, men respekter Norge og landslaget vårt. Det holder nå, fortsetter han.

Skjermdump: Instagram

Informasjonssjef i Fotballforbundet, Svein Graff, bekrefter overfor TV 2 at innlegget er på Ødegaards initiativ.

TV 2 har vært i kontakt med Ada Hegerberg, som ikke ønsker å kommentere Ødegaards utspill.

Ada Hegerberg valgte å gi seg på det norske landslaget etter EM i 2017.

– Det var tøft på så mange samlinger. Jeg har vært knekt psykisk. Det har vært en dønn depressiv følelse. Jeg hadde mareritt etter å ha vært med landslaget. Sånne ting skal man ikke ha, sier Hegerberg til Josimar.

Hegerberg vil følge VM som spaltist for France Football. I tillegg vil hun være TV-ekspert for franske Télévision Francaise 1 (TF1) under mesterskapet.

Saken oppdateres!