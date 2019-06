Klokken 16 samlet landsstyret i Fremskrittspartiet seg på partikontoret i Oslo for å diskutere bompenge-saken.

Fire timer senere var møtet ferdig.

– Et godt, men svært krevende landsstyremøte. Vi har diskutert hvordan vi skal få mer gjennomslag i bompengepolitikken, sier Siv Jensen.

Jensen sier de har et enstemmig landsstyre som har samlet seg om flere punkter.

Må få gjennomslag

– Vi har fått veldig tydelige tilbakemeldinger om at vi må få mer gjennomslag. Beskjedene er svært tydelige, og et enstemmig landsstyre har gitt oss en marsjordre, sier Jensen.

Nå skal Frp forhandle med Venstre, KrF og Høyre.

Punktene er:

Stoppe nye bypakker

Endre nullvekstmålet

Kutte kostnader i eksisterende bypakker

Slette bompengegjeld

Være imot veiprising

Når staten bidrar med penger til byområdene må det stilles strengere krav til egenandel fra lokal myndigheter.

Flere fylkesledere har sagt at Frp trenger betydelige gjennomslag for å fortsette i regjering.

– Katastrofal

Sentralstyremedlem Christian Tybring-Gjedde sa på vei inn til møtet at han håper Frp vedtar at man sletter all bompengegjeld.

– Vi skal få slettet all bompengegjelden. Det var det vi vedtok på landsmøtet, sa han.

OPPRØR: Christian Tybring-Gjedde ankommer Frps ekstraordinære landsstyremøte om bompenger. Foto: Heiko Junge

På landsmøtet vedtok Frp at man skal bruke Oljefondet til å slette all bompengjeld, etter forslag fra Carl I. Hagen. Det skjedde ikke uten kamp, og både partilederen og Sylvi Listhaug advarte mot forslaget.

– Så du vil ha igjennom det landsmøtevedtaket?

– Ja, så håper jeg det går bra eller om vi diskuterer oss frem til en enigheter.

– Hva skal til for at Frp blir i regjering?

– For min del at vi sletter bompengegjelden på hundre milliarder og finansiere de to andre vedtakene i Stortinget på en annen måte, sier Tybring-Gjedde.

– Engasjementet blir nok friskt, legger han til.

Han beskriver situasjonen som katastrofal.

– I byene er situasjonen katastrofal. Vi mister velgere i øst og vest. Mange i partiet er fortvilt.

På vei ut av møtet ønsket Christian Tybring-Gjedde ikke å snakke med TV 2.

Saken oppdateres!