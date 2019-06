King avslører Champions League-ambisjon

– Jeg er 27 år og kommer inn i min «prime». De neste tre årene blir mine beste som fotballspiller hvis jeg tar vare på kroppen og fortsetter å trene som jeg har gjort de siste årene, varsler han.

Kan bli priset ut

Dersom en Champions League-klubb skulle melde sin interesse for landslagsspissen, kan de få det tøft med å få kloen i ham.

Det tror TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Det er nok mange som kunne tenke seg ham, men få har muligheten til å betale det han koster og matche lønnen han har. Han kunne fint ha spilt for mange klubber i Champions League. Men for klubber utenfor England er det ikke så lett å løse inn. Jeg tror nok at han blir i Premier League, sier Mathisen.

Mathisen tror derimot at flere av de engelske klubbene som er større enn Bournemouth kunne tenke seg King.

– Han har vært så god i Premier League over lang tid, at han garantert er interessant for enda bedre klubber i den ligaen. Det finnes mange klubber i Premier League som gjerne kan ha bruk for ham på topp, og også har penger til å hente ham, mener TV 2s fotballekspert.

– Én ting er å hente spisser, men en annen ting er å hente spisser du vet at fungerer i den ligaen. Men han er stjerne i Bournemouth. I en av toppklubbene i Premier League risikerer han å sitte en del på benken, følger han opp.

