Norge - Hviterussland 31-28 (65-49 sammenlagt)

De norske håndballjentene er klare for VM i Japan etter å ha slått Hviterussland 30-28 i Sotra Arena onsdag. Norge slo gjestene 65-49 sammenlagt over to oppgjør.

Norge feide hviterusserne av banen i første omgang og ledet med ti mål midtveis, men de slet med å følge opp i andre omgang.

– En omgang langt, langt, langt under pari, men det er ingen fare for en VM-billett, sa TV 2s ekspert Bent Svele.

Dobbeltoppgjøret var på langt nær avgjort etter norsk 34-21-seier i den første kampen.

Norge stormet likevel ut av startblokkene og hadde gått opp til 4-0 før det var spilt tre minutter. Bakover så det bunnsolid ut, for det tok sju og et halvt minutter før gjestene scoret sitt første mål med 1-9-reduseringen.

Den norske dominansen fortsatte imidlertid, og det tok ytterligere seks minutter før baklengs nummer to kom.

I andre halvdel av første omgang slapp Norge seg litt ned, men gikk til pause med en timålsledelse på 21-11. Etter pause slurvet Norge. Fire strake bom på straffekast og bare fire mål på de første 16 minuttene imponerte ingen.

– De er langt fra fornøyd med gjennomføringen fra start i denne omgangen. Defensivt har de vært for svake, de har rygget og det har vært for få taklinger. Offensivt har de vært for unøyaktige, sier Bent Svele.

Det norske forspranget ble spist inn med sju mål i andre omgang. Dermed vant til slutt Norge 31-28. VM-plassen i Japan ble som ventet aldri truet.

– Jeg synes vi falt altfor langt ned. Vi greide aldri å komme opp på det forsvarsnivået vi må forvente av et norsk landslag. Vi scoret ti mål på hele andre omgang og 21 mål i første omgang. Det var mye slurv, en god del feilpasninger. Vi brente skudd og straffekast. Vi slurvet altfor mye. Men det eneste som betyr noe er at vi kom til VM, sier Svele.