Det sier Trygve Staff til TV 2. Han forsvarer mannen som nylig ble tiltalt for å ha drept en mann tidlig om morgenen den 12. mars i fjor.

Episoden fant sted ved et garasjeanlegg i et boligområde på Bjørndal i Oslo. Avdøde var trolig et tilfeldig offer.

Politiet legger, etter det TV 2 forstår, følgende hendelsesforløp til grunn: Ved seks-tiden om morgenen ankom den drapstiltalte 34-åringen Bjørndal i en bil. Han kjørte seg deretter fast i snøen.

Offeret, som var på vei til jobb, kom til og forsøkte en kort stund å hjelpe til med å få kjøretøyet løst.

Etter hvert oppsto krangling mellom tiltalte og avdøde. 34-åringen hadde, ifølge tiltalen, flere maskinpistoler i Audien han kjørte. Tiltalte hadde også med seg kokain, MDMA og rivotril i bilen, mener politiet.

34-åringen har overfor politiet forklart at det oppsto et basketak som gjorde at våpenet ble avfyrt. Kula gikk inn gjennom skulderen og opp i hodet. Offeret døde av skadene dagen etterpå.

– Hadde armene nede

Politiet har sikret en overvåkningsvideo fra garasjeanlegget. Dette er et sentralt bevis i saken. TV 2 har ikke sett videoen, men i en tidligere fengslingskjennelse er det beskrevet at tiltalte henter våpenet før han går mot den nå avdøde mannen.

«For retten virker det som om fornærmede fra dette tidspunkt forholder seg helt passiv med armene dels hengende ned, dels holdt ut til siden. Siktede holder våpenet rettet mot fornærmede som faller om som følge av et skudd fra våpenet», heter det i rettsdokumentet.

FORSVARER: Trygve Staff representerer den drapstiltalte mannen. Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix

34-åringens forsvarer, Trygve Staff, sier at klienten har forklart at han skulle bruke maskinpistolen som slagvåpen.

– Han erkjenner ikke straffskyld. Det var et vådeskudd som gikk av, noe vi mener at fremgår tydelig av videoen fra stedet, sier han.

– Stor sorg

Staff sier videre at tiltalte tar saken «meget tungt og anser dette som en skrekkelig ulykke».

Påtalemyndigheten mener imidlertid å kunne føre beviser for at skuddet gikk av med vilje og at det ikke var et uhell.

Johannes Mæland er bistandsadvokaten til den avdøde polakkens etterlatte. Han har følgende kommentar:

– Det er med stor sorg familien minnes avdøde. De håper at en rettssak vil gi dem svar på hvorfor deres kjære ble så brutalt fratatt livet.

Noen timer før det fatale skuddet ble løsnet på Bjørndal, skjøt to grupperinger mot hverandre i et boligområde på Lambertseter i Oslo. Den drapstiltalte 34-åringen var en av syv som var tiltalt for å ha deltatt i skytingen.

Han ble frikjent i den saken, mens de seks andre ble domfelt.

Drapssaken på Bjørndal er sendt til Oslo tingrett for beramming, men det er foreløpig ikke kjent når hovedforhandlingen skal avholdes.

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra statsadvokat Jens Andenæs.