Forfulgte eks-samboeren og truet med å drepe henne

I 2013 vant kvinnen en sak mot staten i Høyesterett, og mottok erstatning for manglende beskyttelse.

Høyesterett konkluderte den gang med at kunne ha vært utsatt for brudd på menneskerettighetene, og at staten kunne holdes ansvarlig for mangelfull beskyttelse av kvinnen.

TV 2 har vært i kontakt med kvinnen, som sier hun er svært glad for dagens dom.

– Det er på tide at det endelig skjer noe, sier hun.

– Historisk dom

Den dømte mannen må nå gå med en fotlenke som overvåker hans bevegelser. Alarmen utløses når han passerer en grense, noe som skal gi politiet større mulighet til å respondere om voldsutøveren er i nærheten av offeret.

Han får nå ikke lov til å oppholde seg innenfor et område som omfatter Stavern i sør-vest, Tønsberg i nord-øst, og går bortenfor Andebu i nord-vest. Mannen må dermed flytte adresse.

Leder i Krisesentersekreteriatet Tove Smaadahl har fulgt med på saken i flere år, og mener dagens dom er en stor seier.

– Denne dommen er historisk. Den bør være et eksempel på hvordan rettsapparatet bør dømme de om utsetter kvinner og barn for trusler, sier Smaadahl.

Både politiet og justissektoren har i lengre tid omtalt omvendt voldsalarm som en løsning som i mange tilfeller kan erstatte en vanlig voldsalarm og besøksforbud, spesielt i tilfeller der det forekommer partnervold.

Likevel er dette kun den 17. dommen som pålegger noen å gå med omvendt voldsalarm, ifølge tall NRK har hentet fra Politidirektoratet.

Smaadahl mener en av de viktige årsakene til at omvendt voldsalarm må brukes oftere er at det flytter byrden.

– Da kan de som er utsatt for vold få leve i fred, og slipper å leve på strengt fortrolig adresse. Rettsapparatet må forstå at det er overgriper som må ta byrden, sier hun.

TV 2 har ikke lykkes i å komme i kontakt med mannens forsvarer.