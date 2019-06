Tror kameraten kan vinne Ballon d'Or

Fredag fra kl. 20.10: Se Norge-Romania på TV 2 eller Sumo!

– Han har hatt en kanonsesong. Nå kan han ta seg en velfortjent ferie, sier Stefan Johansen til TV 2.

Landslagskapteinen og Virgil van Dijk kjenner hverandre godt fra Celtic-dagene, og reiser på ferie sammen hver sommer.

Johansen skulle i utgangspunktet reise til Madrid for å se finalen, men måtte avlyse på grunn av brorens konfirmasjon.

Han har ikke fått snakket så mye med kameraten fordi begge er på landslagssamlingen, men slår fast at triumfen smakte godt for Liverpool-stjernen.

NATIONS LEAGUE: Virgil van Dijk forbereder seg i skrivende stund på å møte England i Nations League. Foto: Carl Recine

– Det har vært travle dager for ham, så jeg har ikke plaget ham så mye. Men vi snakket en god del før. Jeg tror han er kjempefornøyd, men først og fremst veldig stolt. Det tapet i finalen i fjor gikk hardt inn på ham, forklarer Johansen.

– At han lykkes nå, med sesongen han har hatt, å bli årets spiller og ta 97 poeng ... jeg tror ikke at det går an å gjøre det så mye bedre enn det, mener Fulham-spilleren.

Nå har det begynt å spekuleres på i utenlandske medier om van Dijk kan være en kandidat til å vinne Ballon d'Or, som første forsvarsspiller siden Fabio Cannavaro i 2006.

– Jeg tror at han har en reell mulighet. Jeg synes han har vært ekstrem i år. Det gikk nesten i Premier League, og personlig hadde han en helt sinnssyk sesong. Jeg håper selvfølgelig at han gjør det. Det hadde vært enormt stort. Men han får vel god konkurranse av en liten argentiner, så det kan bli tøft, påpeker han.

– Kaossesong

For hans egen del har ting ikke gått på skinner. Torsdag ettermiddag bekreftet dessuten Lars Lagerbäck at Johansen har fått en kjenning i låret, og er uaktuell til fredagens kamp mot Romania.

Johansen er ikke tilfreds med hvordan sesongen var i England.

– Det har vært en kaossesong, egentlig, reflekterer han.

Grunnen til at han beskriver det som et kaos, er de hyppige managerbyttene.

Han begynte sesongen under Slavisa Jokanovic. Da han fikk sparken, tok Claudio Ranieri over. Spilletiden uteble, og Johansen ble lånt ut til West Bromwich. Også der ble manageren sparket.

– Det startet i Fulham, der det ble litt inn og ut. Så kom det til et punkt i januar der jeg følte at «nå er det nok, nå må jeg få spilt fotball igjen», forklarer 28-åringen.

– I West Bromwich ble det også sparking av manager. Så tok det litt tid før jeg kom tilbake i form. De to siste månedene følte jeg at jeg var tilbake på det nivået jeg skulle være, men det har vært mange opp- og nedturer. Selvfølgelig ønsker man en bedre sesong, men sånn er fotballen, medgir han.