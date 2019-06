Elbilene har tatt det norske markedet med storm de siste årene. Null moms og heller ikke avgift, gjør at de elektriske bilene er prisgunstige i Norge.

Men hva når noe går galt med elbilene, er de da også gunstige å eie?

Det finnes ikke noe entydig svar på det spørsmålet, men vi i Broom kjenner til mange eksempler på at deler til elbiler er svært kostbare. Og skjer det noe med batteripakkene, kan det virkelig bli dyrt.

– At mange av bilene som topper salgslistene er gunstige i innkjøp, overrasker ikke mange. Men at enkelte deler kan koste opp mot 100.000 kroner å skifte, er nok ikke alle klar over, sier Arne Voll som er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Skadet batteripakken

Felles for de aller fleste nybiler er at den teknologiske utviklingen har eksplodert de siste årene. De er spekket med avansert utstyr. Og når noe av dette går i stykker, blir det dyrt.

Arne Voll er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

– Selv om vi i forsikringsbransjen er vant til at det er dyrt å reparere skader på moderne biler, blir vi likevel stadig kraftig overrasket over hva enkelte deler koster i innkjøp, sier Voll.

– ­Det skal ikke store smellen til før enkelte elbiler får skadet batteripakken og reparasjonskostnadene blir astronomiske. En kunde av oss med en Tesla Model X ble påkjørt. Selv om skadene tilsynelatende ikke så store ut, ble de taksert til over 600.000 kroner. Dermed ble bilen kondemnert, forteller Voll.

Plutselig kom bremselysene på – så smalt det!

Batteripakken ligger godt beskyttet på de aller fleste elbiler. Men i en kollisjon kan det bli skader også her.

Fem år gammel elbil

Model X er en av de dyreste og mest eksklusive elbilene på markedet, men det er ikke bare de som er dyre å reparere:

– Nei, i et annet tilfelle fikk vi inn en fem år gammel varebil, en Peugeot Partner Electric. Bilen så helt fin ut og hadde en markedsverdi på rundt 70.000 kroner. Problemet var at batteriet var skadet og ny komplett batteripakke kostet over 190.000 kroner, pluss moms. Det sier seg selv at denne bilen har rullet rundt på veien for siste gang, sier Voll og legger til:

– Det er viktig å poengtere at slike eksempler også kan gjelde for fossile biler, når kostbare deler som motor, girkasse, infotainmentskjermer osv blir skadet.

Her er noen konkrete eksempler fra Gjensidige:

– Rimelig el-bil fikk skadet noen «can-ledninger» i et sammenstøt. Det optimale var å bytte ledningsnettet og prisen endte på over 40.000 kroner.

– Komplett batteripakke til eldre elektrisk varebil – 230.000 kroner

– Navigasjonsskjerm Nissan Leaf – 32.078 kroner. Ladekabel til samme bil – 24.027 kroner.

Knust speil? Det kan koste over 30.000 kroner

Skjermene har blitt større de siste årene, samtidig som infotainmentsystemene styrer flere og flere funksjoner. Det betyr også at de er kostbare å bytte.

Ville fått sjokk

Et viktig aspekt ved deler til elbil er at mange av disse bilene er produsert i begrensede antall. I mange tilfeller finnes det heller ikke noen parallelt marked. Det er bare én leverandør som tilbyr delen. Da blir det ikke konkurranse eller annen motivasjon til å senke prisene.

De fleste elbilene er også ganske nye på markedet. Deleprisene faller erfaringsmessig når bilene har vært i produksjon en tid. Mange elbiler har ikke kommet så langt ennå.

– Heldigvis har de fleste forsikring som dekker skader Men jeg tror mange ville fått sjokk når de ser hva enkelte deler koster å erstatter, avslutter Arne Voll.

