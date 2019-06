Selv om boligen er liten, er prisantydningen på 3.000 000 kroner. Den særegne eneboligen som er ny-renovert i år skal nå selges.

Den lille eneboligen strekker seg over to etasjer, men arealet er fortsatt på ørsmå 23 kvadrat.

Megler Henrik Nylænder Nilsen, som er skal selge boligen for Privatmegleren forklarer at pågangen har vært stor.

– Vi ser at den deles hyppig i sosiale medier, og at det «likes» og deles over en lav sko i sosiale medier. Det hjelper selvfølgelig på interessen, sier Nilsen.

Boligen som opprinnelig var et tilhørende stallbygg, ble i 2019 bygd om og gjort beboelig.

Smarte løsninger

Siden plassen er liten har eneboligen flere finurlige løsninger for å gjøre plassen bedre.

– Senga er plassbygd under trappa og kan trekkes ut og inn. Da blir det mulig å frigjøre gulvareal på dagtid, samtidig som senga fungerer som en sofa når den er sammenslått. Under senga er det oppbevaringsskuffer/hyller.

Smått er populært

Anders Nykkelmo Solem, som samarbeider med Nilsen om salget, sier at det spesielt i de sentrumsnære områdene selges det mange små boliger.

– Her er det god trøkk på visning med mange folk, og gjerne flere budgivere på de aller fleste boligene, sier Solem til TV 2.

De to meglerne kan fortelle at dette er den aller minste eneboligen noen av dem har solgt.

– Vi har solgt flere leiligheter på både 10, 12 og 15 kvm tidligere. Dette er nok så vidt vi husker, den minste eneboligen vi har vært borti, men av leiligheter har vi sett boliger som er mindre, sier de to.