Lørdag 15. juni starter Det søramerikanske mesterskapet – Copa América – i Brasil.

Brasil åpner mot Bolivia – med eller uten sin største stjerne Neymar.

For det har stormet rundt Paris Saint-Germain-stjernen etter at han forrige uke ble politianmeldt for voldtekt av en kvinne i Paris.

Brasilianeren benektet forholdet i en ti minutter lang video på Instagram og har høstet støtte hos både lagkamerater og landslagstrener Tite.

Men visepresidenten i CBF er ikke enig med dem som mener Neymar bør spille sommerens mesterskap.

– La oss være ærlig. Han har ikke de rette psykiske forutsetningene for å spille Copa América nå. Til å møte horder av journalister som alle har de samme spørsmålene. Det vil være bra for alle – for ham, CBF, turneringen – om han ikke spiller, for han vil ikke kunne spille bra. Han vil ikke spille så bra som han kan. I VM spilte han ikke bra, han leverte ikke. Forestill deg det emosjonelle trykket som er på ham. Jeg tror alle vil tjene på at Neymar ikke spiller i Copa América, sier Noveletto til nyhetsbyrået SNTV.

– Hørt det kommer en ny video

Forrige uke ble det kjent at Dani Alves overtar kapteinsbindet fra nettopp Neymar. Grunnen skal være episoden hvor PSG-stjernen endte opp i håndgemeng med en fransk tilskuer etter cupfinaletapet mot Rennes.

KLAR TALE: Francisco Noveletto legger ingenting i mellom når han prater om Neymar. Foto: Skjermdump fra SNTV.



Visepresidenten frykter at den tidligere så populære spilleren vil få hjemmefansen mot seg hvis han starter mesterskapet dårlig.

– Se for deg hva som skjer hvis han bommer på de to, tre første pasningene og ikke spiller bra i den første kampen. Den brasilianske fansen vil vende seg mot ham. Det er en fare for det. Men CBF har ingen intensjoner om å droppe ham. Det ville ikke vært riktig. Jeg prater for meg selv.

Og Noveletto mener siste ord ikke er sagt i voldtektsaken heller.

– Hvis Neymar spiller så er det en sjanse for at Brasil ikke vinner Copa. Jeg kjenner dere i media. Dere vil gå etter ham. Og det er andre ting som ikke har kommet til overflaten enn. Jeg har en venn i Rio de Janeiro og han forteller meg at det er en ny video på vei.

Britiske Daily Mail meldte tirsdag at kvinnen som har anmeldt voldtekten nå truer med å publisere en video av «angrepet».