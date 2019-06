Mark Dempsey var Ole Gunnar Solskjærs høyre hånd i både Molde og Cardiff, og han er også blitt en av kristiansunderens mest betrodde assistenter i Manchester United.

Etter ti år i skandinavisk fotball og etter å ha ledet Start og Kongsvinger forrige sesong flyttet han hjem til England i november i fjor.

Måneden etter fikk Solskjær jobben som José Mourinhos etterfølger. Få dager senere ble Dempsey invitert på trening, forteller 55-åringen til klubbens nettsider.

– Det var ikke snakk om en jobb eller noe sånt. Jeg kom bare for å se på treningen, og jeg var ikledd utstyr fra en av klubbene jeg hadde ledet i Norge, sier Mark Dempsey.

Overraskelse på Solskjærs kontor

Etter treningen ble Dempsey med inn på Solskjærs kontor.

– Vi snakket bare om fotball, og jeg sa at dette var fantastisk. Så forsvant han ut i et par minutter. Jeg satt der, så rundt i rommet og tenkte «wow». Da han kom inn i rommet igjen, hadde han med en trøye med mitt navn på. Han sa jeg ikke trengte å dra noe annet sted ennå, for han ønsket å ha meg der. Det var helt fantastisk, sier Dempsey.

Kort tid etter kom også bekreftelsen på ansettelsen av Dempsey, som tidligere har jobbet i blant andre Tromsø, Molde, Haugesund og Djurgården.

– Det er litt surrealistisk. Jeg trodde hele tiden at Ole kunne være en mulig Manchester United-manager. Han har gjort det relativt bra i løpet av tiden sin her, og han har vist at han evner å være manager på dette nivået og jobbe med spillere på dette nivået. Det var vidunderlig å fortelle familien min. Alle er røde. Jeg tror de var mer lykkelige enn meg om det er mulig, sier Dempsey.

Solskjær forklarte til VG i januar at Dempsey var ansatt for å jobbe mellom førstelaget og reservene, samt med individuelt med spillere.

– Kan være hard og hensynsløs

Dempsey, som står med én førstelagskamp for Manchester United, har stor tro på Solskjær som manager for Manchester United.

– Han er et vidunderlig menneske som forstår folk. Jeg tror det er absolutt nødvendig i det yrket, men han er ikke for mild eller snill. Han er snill til rett tid, men han kan være hard og hensynsløs når det er nødvendig, sier Dempsey, som mener fotballforståelsen er Solskjærs fremste styrke.

– Han har en fantastisk taktisk sans. Han forstår fotball og ser ting. Noen ganger lurer jeg på hvordan han ser enkelte ting. Det er veldokumentert hvordan han studerer kamper. Han spilte Football Manager og alt dette. Jeg vet ikke om det hjalp ham, men han har mange av egenskapene du trenger for å være leder på toppnivå uansett hvilket yrke det er snakk om, sier han.

Da Solskjær tok over Manchester United, var de nummer seks i Premier League og lå elleve poeng bak fjerdeplass. Han tok de tilbake i topp fire, men en kollaps på slutten av sesongen gjorde at de endte på sjetteplass med fem poeng opp til Tottenham på den siste plassen som gir Champions League.

