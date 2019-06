Har du rukket å ta vårshining på bilen ennå? Hvis ikke er det på høy tid når kalenderen viser juni.

Denne årstiden er også preget av mye pollen i mange steder av landet. Det legger seg på bilen og gjør den alt annet enn skinnende blank.

Enten du ikke har mulighet til å gjøre det selv, eller vil slippe jobben: Mange kjører bilen gjennom en bilvaskemaskin. Da er det et par ting du bør tenke på.

Forsikringsselskapet Codan går nå ut med en oppfordring til varsomhet her. De peker blant annet på at noen biler åpner dørene ved en enkel berøring. Da må man være ekstra forsiktig i en vaskehall.

Stopper av seg selv

– Børstene kan gjøre at dører åpner seg under en maskinvask, sier Georg Richvoldsen som er kommunikasjonssjef i Codan Forsikring.

Hans råd er å sjekke hva instruksjonsboken sier om bilvask. Dessuten er det svært viktig at man slår av motor og strøm helt, slik at alle sensorer på bilen er deaktivert under vasken.

I dag har mange nyere biler såkalt stopp/start-system, konkret at motoren slår seg av selv når bilen står stille. Da kan det være fort gjort å glemme at tenningen faktisk er på.

Skru av antennen

Codan Forsikring har også blitt kontaktet av flere bilister som har fått riper i lakken, eller som har fått knekt antenner og speil.

– Vær forsiktig når du kjører inn og ut i vaskehallen. Det er trangt. Pass ekstra på sidespeilene, slik at de ikke får seg en trøkk når vasken starter, sier Richvoldsen, i en pressemelding.

Han minner om at den gamle regelen om å skru av antennen før vask fortsatt gjelder for mange biler. Om man får igjen på forsikringen eller ikke, kommer an på hva som har skjedd og hvilken type forsikring man har.

Å kjøre bilen i en bilvaskemaskin kan være både lettvint og behagelig. Men noen ting bør du huske på før du kjører inn.

Dekke skaden

– De fleste sakene er enkle forsikringssaker, som løser seg for kunden, sier Richvoldsen. Han forteller at det noen ganger er bileieren som har ansvaret. Andre ganger er det eier av vaskehallen som har ansvaret.

– Hvis det er en feil hos vaskehallen, er denne ansvarlig for å dekke skaden til kunden. Hvis det er bilisten som har ansvaret, må man bruke egen bilforsikring, sier Richvoldsen.

Ta bilder

De som ikke har kasko i bilforsikringen kan ende opp med regningen selv.

– En kaskoforsikring på bil dekker skade som følge av uforutsette hendelser, slike som kan oppstå i en vaskehall, sier Richvoldsen.

Han oppfordrer uheldige bilister til å dokumentere hvilket vaskeprogram som ble benyttet, skader på bilen og eventuelle mangler ved vaskehallen. Ta gjerne bilder med mobilen. Vaskehallene skal også ha tilgjengelig skadeskjema som fylles ut.

Gode vaskeråd: Vis varsomhet ved inn-og utkjøring.

Pass på speil, og skru av antenner.

Pass på at dører og vinduer er helt lukket.

Skru av bilen helt, slik at ikke sensorer reagerer under vasken.

Sjekk hva bilens instruksjonsbok sier om bilvask.

Dersom skader oppstår, ta bilder av skadene med en gang og kontakte forsikringsselskapet.

