Kaster «alltid», men scorer aldri: – Han fikk høre det i garderoben

– Det var et innkast som på en måte ble en kort variant til Ole (Selnæs), og da ble det litt «kalabalik» i boksen til Sverige. Det resulterte i at Omar fikk et godt innlegg, og da ble det mål, argumenterer Nordtveit.

Ifølge ham er ikke Lars Lagerbäcks mål nødvendigvis at det skal bli scoring direkte etter et langt innkast, men at det skal skape litt kaos i motstanderens boks.

– Vi vet selv som forsvarsspillere at når det flyttes opp store kjemper, er det ikke så lett å forholde seg til. Men selvsagt hadde det vært kjekt med bedre uttelling, medgir Hoffenheim-spilleren.

Lagerbäck: – Ikke veldig stor sannsynlighet

Svaret går igjen når TV 2 spør landslagssjefen om han ser på lange innkast som er farlig angrepsvåpen. Lagerbäck påpeker at en prosentvis ikke scorer mye mål etter for eksempel corner, heller.

– Det er en mulighet du har til å ta deg inn i straffeområdet, der de fleste målene scores. Jeg tror ikke at det er så stor forskjell på hvordan du tar deg inn i straffeområdet. Sannsynligheten for å gjøre mål i fotball er ikke spesielt stor, sier svensken.

– Er kastene våre for lite trøkk i?

– Nei. Det vi kanskje ikke har gjort like bra om du sammenligner med Island, er at vi ikke har vært like bra på det første touchet etter innkastet. Selv om du kaster veldig langt, er det liten sannsynlighet for at du scorer mål på første touch etter innkast. Det er ofte på det andre eller tredje, eller at du får ytterligere et spillmoment etter innkastet, svarer Lagerbäck.

– Tror Lagerbäck hadde håpet på noe mer

TV 2s fotballekspert kjøper ikke helt den.

– Sånn Norge kaster, må du vinne én duell der du stusser og en ny duell lengre bak i feltet der ballen har mistet en del fart. Én ting er at de ikke har scoret, men jeg kan ikke huske så mange store sjanser, heller, sier Jesper Mathisen.

– Bør de droppe de lange innkastene?

– Det er sjelden at lange innkast blir en veldig stor mulighet uansett, men med korte innkast kan det være at du mister ballen. Det er ikke så veldig mye å tape på det, tror jeg, men Norge har nok forutsetninger til å bli litt farligere. Men de har ikke den spisskompetansen i laget, verken med kastere eller hodespillere, som gjør at det blir livsfarlig, svarer TV 2s fotballekspert, før han påpeker:

– Man scorer på ett av 50 hjørnespark. Det sier litt om hvor vanskelig det er å score på innkast. Innkast er ikke en stor mulighet, men jeg tror at Lagerbäck hadde håpet at det skulle skape mer furore enn det har gjort.

Fredag fra kl. 20.10: Se Norge-Romania på TV 2 eller Sumo!