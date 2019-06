Se Norge-Hviterussland på TV 2 og Sumo i dag fra klokken 18.50.

Den ufrivillige landslagspausen har nå vart i over ett år, og det er usikkert om hun kan bli landslagsspiller igjen, eller eventuelt når.

Etter at hun reddet Champions League tittelen for Györ i mai måtte Grimsbø igjen operere det høyre kneet.

Legger trolig opp etter kommende sesong

Det har plaget henne siden meniskskaden i åpningskampen i EM i 2014.

– Det er fjerde gangen jeg har et inngrep i kneet. Nå var det planlagt etter sesongslutt for å rense opp i håp om å få det til å fungere bedre.

– Går alt etter planen er jeg klar til sesongstart i det som blir mitt siste år i Györ, sier Aalvik Grimsbø til TV 2.

Fokuset nå er å bli så bra at hun kan fullføre kontrakten i Ungarn. Mest sannsynlig gir hun seg med håndballen etter kommende sesong.

– Slik jeg føler det nå blir dette siste sesongen, men man skal aldri si aldri i idretten.

– Hva med landslaget?

– Jeg har ikke tatt endelig stilling til landslaget. Jeg må se på hva jeg tåler når jeg er klar for spill igjen.

– Gjør vondt ikke være med

Kari Aalvik Grimsbø har i mange år konkurrert med Katrine Lunde og Silje Solberg om de to målvaktsplassene på landslaget.

Hun troner øverst av landslagsspillerne med sine ni gull fra OL, VM og EM.

Men våren 2018 måtte hun ta en landslagspause.

– Jeg hadde et omfattende inngrep i kneet i 2017, og kjente at både klubb og landslag den sesongen ble for tøft. Da måtte jeg droppe noe. I vår var det ikke aktuelt med landslag. Og når jeg blir klar igjen er første prioritet å spille for klubb. Landslaget må bli en bonus, sier Aalvik Grimsbø.

– Jeg skulle veldig gjerne vært med, men det må tas i riktig rekkefølge.

Håndballjentene skal inn i en intens periode med VM i desember, OL neste sommer, og EM i desember etter OL.

Med Katrine Lunde ute med korsbåndskade, er det Silje Solberg som står igjen av de tre.

– Det var fryktelig trist med Katrine. For henne, klubb og landslag. Men Silje er god, og det kommer flere nye. Andrea (Austmo Pedersen) hadde jo et flott innhopp mot Sverige.

– Så får jeg se hva jeg tåler etter hvert. Det gjør fortsatt vondt å ikke kunne være med, men slik er det nå, sier Kari Aalvik Grimsbø.