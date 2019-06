Se eFotball: Norge - Romania torsdag fra kl. 17.30 på TV 2 Sport 1, TV 2 Sumo og gratis på tv2.no!

18 år gamle, Erland Lie Bjørneberg, fra Bergen, er debutant på Norges eFotballandslag når Romania gjester Ullevaal torsdag.

– Det er veldig kjekt. Jeg føler jeg er klar for å spille for landslaget og er veldig takknemlig for det, sier Lie Bjørneberg til TV 2.

eFotballandskampen spilles dagen før den TV 2-sendte kampen mellom de samme nasjonene.

Ansvarlig for eFotball i NFF, Mats Theie Bretvik, som leder laget mot Romania, er trygg på at nykommeren vil sparke fra seg mot de rumenske motstanderne.

– Det er veldig spennende å få han på plass. Vi har fulgt ham tett i Eserien og han har ett høyt toppnivå. Som i all annen idrett, hvor man er avhengig av prestasjoner så må man gjøre endringer. Nå følte vi at Erland fortjente sjansen og vi har stor tro på at han vil sikre oss seier mot Romania, sier Theie Bretvik til TV 2.

– Han har en spennende spillestil og flink til å utnytte feil hos motstanderne. Han har ett høyt toppnivå som vi håper å få se på torsdag, legger han til.

Norges tropp består av fire spillere. Magnus Myhrhaug Kristiansen, Anders Rasmussen, Arkan Resul og Erland Lie Bjørneberg.

– Han er sykt god til å toppe formen

18-åringen har virkelig vist seg frem dette året. Etter å ha blitt signert for Branns eFotballag i mars har karrieren bare gått en vei. I den norske Eserien gikk han til sluttspillet med landslagskollega Anders Rasmussen, som skryter av den ferske landslagsspilleren.

– Han kan ha noen bob-bob-dager på trening, men når det kommer til kampmodus er han helt vanvittig. Han er sykt god til å toppe formen på kampdag. Han er sterk mentalt, rolig og lar ikke noe påvirke ham, sier Rasmussen.

Landslagskollega Arkan Resul mener nykommeren er uforutsigbar og at det vil skape trøbbel for rumenerne.

– Jeg føler han er litt lik meg, bare at jeg er enda mer offensiv. Han er ganske rolig og god med ball. Så overrasker han plutselig og så vet man ikke hva han gjør. Det er en av styrkene hans, og så er han tålmodig. Det er kanskje hans «key to success», sier Resul til TV 2.

Romania har en spesiell fordel

Det rumenske eFotballandslaget har ikke spilt noen TV-kamper, det har derimot Norge og det kan være en fordel for gjestene på Ullevaal.

– Det finnes ingen video av at dem spiller, men det finnes jo mye av våre gutter. Så om de har gjort leksa si, så er dem godt forberedt, sier Mats Theie Bretvik.

Likevel mener han at Norge skal gå seirende ut av oppgjøret.

– Vi skal ha fokus på vårt spill og går med en kampplan som er rustet mot Romania. Vi vil ta seieren uten å tenke for mye på det Romania kommer med, sier ansvarlig for eFotball i NFF.

Oppgjøret mot Romania spilles på Ullevaal der det er best av fem kamper i TV-spillet FIFA 19.