Norske Kristian Tolfsen jaktet tornadoer i USA

Fascinerende

Til tross for at det kan være svært farlig, legger ikke Tolfsen skjul på at det er svært fascinerende med tornadoer.

– Du hører tornadoen på langt hold, som en dyp basslyd. De kaller det et «roar». Det er en ganske mektig opplevelse, forteller han.

Slik så vinduet på bilen som Kristian Tolfsen satt i ut, etter at tornadoen hadde passert. Foto: Privat

Tolfsen har bare drevet med stormchasing i USA, hvor forholdene for tornadoer ligger bedre til rette enn her til lands.

– Jeg har ikke drevet med dette i Norge. Det er kanskje ikke så stort miljø for det her, siden det er såpass sjelden. Men man ser jo at når det er uvær ved kysten for eksempel, så er det mange som går ut for å se. Mange har nok en fascinasjon for været, sier han.

Tolfsen regner ikke med at tornadoene som kan oppstå torsdag, hvis de i det hele tatt gjør det, vil bli like kraftige som de han har jaktet i USA.

– Det er vanskelig å si fordi været forandrer seg. Begynner det å regne før den treffer, så kjøler det ned bakken og da blir det ikke nok varme til at den fortsetter, sier han.