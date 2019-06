Se Norge-Romania på TV 2 og Sumo på fredag.

Southampton skal være svært nær å hente en ny venstrekant, ifølge Sky Sports.

Maliske Moussa Djenepo (20) er på vei fra den belgiske klubben Standard Liege, og den velinformerte belgiske journalisten Kristof Terreur skriver at kun den medisinske testen gjenstår før en overgangen verdt rundt 110 millioner kroner er i boks.

Det kan være dårlig nytt for Norges venstrekant i Premier League-klubben.

Mohamed Elyounoussi har fått lite spilletid etter overgangen fra Basel. 24-åringen var titt og ofte i startelleveren i starten av sesongen under Mark Hughes, men i takt med at nedrykksspøkelset meldte seg på sørkysten forsvant Moi ut av laget. Venstrevingen fikk svært lite tillit under den nye østerrikske manageren Ralph Hasenhüttl.

Den tidligere Molde-spilleren hadde ikke fått med seg overgangsnyhetene da TV 2 pratet med ham onsdag i forbindelse med fredagens landskamp mot Romania.

– Nei, det har jeg ikke fått med meg, sier han.

HEIT: Moussa Djenepo er på vei til Premier League. Her feirer han scoring i Europaligaen mot Sevilla. Foto: Olivier Matthys

– Nå har det vært fokus på landslaget og å vinne de to kampene her. Men jeg kommer til å fokusere på meg selv når jeg kommer tilbake. Det vil alltid være utskiftninger i Premier League. Så får vi se hvordan det blir når man kommer tilbake.

Hadde møte med Hasenhüttl

Elyounoussi fikk 90 minutter under beltet i den nest siste seriekampen denne sesongen – etter at ny kontrakt i Premier League var sikret. Han forteller også at han hadde en prat med sin nye manager etter sesongslutt.

– Vi fikk pratet litt før jeg dro på ferie. Han ser kvaliteter og ser at jeg passer inn i hans planer. Men vi har ikke satt noen fremtidsplaner ennå. Nå gjelder det å komme tilbake i form og ta det derfra.

– Fikk du trygghetsfølelsen etter å ha pratet med ham?

– Vi hadde en god prat sammen. Både med ham og klubben. Jeg fikk jo ikke en bra oppkjøring da jeg kom dit, så nå gjelder det å komme i form i preseason. Det blir disse to kampene her, og så blir det en ferie i Marokko. Men jeg kommer nok ikke til å ligge på latsiden der nede.

For det er en revansjelysten Moi som tar fatt på en ny sesong i Premier League.

– Det er klart. Jeg føler selv at jeg har lært veldig mye. For ting har flytt ganske bra frem til nå. Så man lærer veldig mye i motgang.

– Jeg er veldig motivert for å peise på til neste sesong.