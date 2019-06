Gjennom utvidelse av en tilbakekalling av biler med kollisjonsputer fra japanske Takata, fikk 14.000 norke bileiere i vinter brev fra sin Toyota-forhandler. Årsak til tilbakekallingen er at tennmiddelet (ammoniumnitrat) i kollisjonsputen over lang tid kan tiltrekke seg fuktighet og av den grunn brenne med annen hastighet enn tilsiktet.

Dermed er det en fare for at trykket i avfyringsbeholderen blir langt høyere enn denne beholderen er beregnet for.

Dersom dette skjer kan beholderen revne og løse metallpartikler kan da bli slynget mot personen som sitter på den siden den aktuelle kollisjonsputen aktiveres.

Skandale

Det er underleverandøren Takata som har levert de kollisjonsputene som nå må byttes. Toyota er ikke det eneste bilmerket som bruker kollisjonsputer derfra.

Både Tesla, Ford, Chrysler, Ferrari, Subaru og Fiat er også berørt av det som etter hvert blir omtalt som Takata-skandalen. Den har medført verdens største tilbakekallingsaksjon.

Siden 2008 har kollisjonsputer fra den japanske produsenten skapt store problemer for mange bilprodusenter.

Det er ventet at innen utgangen av inneværende år, vil mer enn 100 millioner biler fordelt på 19 bilmerker i hele verden ha måttet tilbakekalle biler for å bytte kollisjonsputer. Totalt har Toyota tilbakekalt 7.87 millioner biler i Europa knyttet til Takata kollisjonsputer.

I den siste utvidelsen i januar 2019 står Toyota alene for én million av disse bilene og det er langt fra første gang den japanske bilprodusenten må bytte kollisjonsputer på dine biler etter skandalen. Toyotas første tilbakekalling var allerede i i 2013.

Les også: Dette er en stor Toyota-nyhet

Nesten 14.000 biler i Norge

Tilbakekallingen som kommer nå gjelder modellene Auris, Corolla, og Yaris, produsert mellom 2011 og 2013.

Her er det kollisjonspute på passasjersiden som skal byttes. Rundt 5.500 biler er berørt.

Men det stopper ikke der. Mer enn 8.700 biler av modellene Hilux og Yaris, produsert mellom 2015 og 2018, er tilbakekalt for å bytte kollisjonspute på førerplassen.

Sikkerheten er viktigst. Det sier Espen Olsen Informasjonssjef i Toyota Norge.

– Vi tar dette på største alvor. Sikkerheten til våre kunder er aller viktigst. Så vi er allerede i gang med å skifte ut kollisjonsputer på de berørte bilen. Vi begynte denne kampanjen i vinter.



Det forteller Espen Olsen som er informasjonssjef hos Toyota Norge.

– Eierne av de berørte bilene er varslet og vil få skiftet sine kollisjonsputer fortløpende, forteller Olsen videre.

Han understreker også at det ikke har vært noen uhell med disse kollisjonsputene her i Norge.

– Nei. Det har det heldigvis ikke. Høyrisko-områdene er land med svært varmt og fuktig klima.

– Ut fra informasjon vi har, har det ikke vært noen feil-utløsninger i Nord-Europa.

Toyota kommer også snart med elbiler

Skiftet på 60.000 biler i Norge

– Men for å være på den helt sikre siden, har vi siden 2013 hatt tilbakekallinger hvor de aktuelle Takata-kollisjonsputene har blitt byttet ut, forteller Olsen.

Den norske Toyota-organisasjonen er blant de mest effektive i Europa på gjennomføring av tilbakekallingen og har allerede har skiftet kollisjonsputer på mer enn 60.000 biler.

Aksjonen som nå gjennomføres er med andre ord en av flere. Toyota utelukker heller ikke at det komme flere aksjoner rundt dette i framtiden.

– Igjen sikkerheten er det viktigst. Vi må ta dette alvorlig og gjør det vi kan for å unngå uheldige episoder . Samtidig som vi beklager ulempene det medfører for våre kunder avslutter Olsen.

De aktuelle kollisjonsputene blir selvfølgelig byttet gratis for bileierne, og det skal være en enkel og rask jobb å få byttet kollisjonsputene, opplyser Toyota.

Les også: Nei – ikke alle kjøper elbil ...

Video: Verdens mest solgte bil har gjort comeback i Norge