Det er sendt ut et farevarsel om svært kraftige regnbyger med inntil 25 millimeter Østafjells fra torsdag ettermiddag.

På Sørlandet kan det oppstå tornadoer, sier Storm- meteorolog Olav Krogsæter.

For første gang er det utstedt et tornadovarsel i Norge.

– Utover ettermiddagen er det fare for svært kraftige regn- og haglbyger med kraftig tordenvær, og lokalt store nedbørmengder på kort tid.

Det kan fort komme 20-40 mm på 2-3 timer der bygene blir kraftigst, sier Krogsæter.

– Bind fast trampolinen

Berørte områder vil kunne oppleve overvann i tettbebygde strøk. I tillegg kan det forekomme lokalt kraftige vindkast i forbindelse med bygene.

Norges vassdrags- og energidirektorat(NVE) har sendt ut farevarsel på gult nivå for flom og jordskred på Østlandet og Sørlandet for torsdag og fredag.

– Vi frykter at uværet vil bety kastevinder som er kraftige nok til å kunne løfte trampoliner og partytelt opp i luften. Derfor råder vi folk til å sikre alt av løse gjenstander så raskt som mulig. Bind fast trampolinen og rydd inn hagemøbler, parasoller, partytelt og grillen. Har du mulighet, parker bilen under tak. Store hagl kan fort skade bilen hvis de treffer med stor kraft, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

Han oppfordrer båteiere til å sikre båtene mot de kraftige vindkastene som følger med et uvær.

– Du bør snarest se til at båten er skikkelig fortøyd, helst med fire punkter. Har du båten i båthavn kan det jo også være greit å kaste et øye på resten av båtene i havna, slik at en unngår at noen båter sliter seg og blir liggende å slå mot andre båter. Husk også at det kommer godt med nedbør, så sjekk at alt er tett, sier Brandeggen.

– Hold deg innendørs

Ekstremværvarselet gjør at Tryg forsikring fraråder å dra på hverken båttur eller fjelltur torsdag ettermiddag og kveld i Sør-Norge.

– Jeg anbefaler alle å holde seg innendørs til det verste er over og uværet er over, spesielt siden det kan oppstå lokale små tornadoer. Lukk dører og vinduer. Det kan være forbundet med fare å oppholde seg ute i sterk vind.

– Kommer det sterke vindkast kan man i tillegg fort bli truffet av løse gjenstander som kommer fykende gjennom luften. Og jeg anbefaler ingen å dra på hverken båttur eller fjelltur torsdag ettermiddag og kveld i Sør-Norge, sier Torbjørn Brandeggen i Tryg forsikring.