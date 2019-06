Beruset jente utførte seksuelle handlinger i skolegården – kort tid senere ble guttene utsatt for vold

Lørdag 7. oktober i 2017 var det høstferie på den aktuelle skolen i Oslo-området. Denne kvelden hang tre mindreårige elever i skolegården.

På et tidspunkt kom de i kontakt med en jente som gikk på samme klassetrinn. Hun skal ha vært beruset da hun utførte seksuelle handlinger på guttene etter tur.

Saken ble først etterforsket som en mulig voldtekt, men verken politiet eller statsadvokaten mener at det finnes tilstrekkelige bevis for at guttene brukte tvang eller vold overfor jenta.

I stedet har påtalemyndigheten tiltalt de tre guttene, som fortsatt er mindreårige, for å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år.

Nekter straffskyld

Det skjer til tross for at offeret og de tiltalte er like gamle.

I straffeloven finnes det en unntaksbestemmelse som gjør at man kan slippe straff dersom partene er jevnbyrdige i alder og utvikling.

– I denne saken mener vi at det er spesielle forhold som gjør at den unntaksbestemmelsen ikke skal brukes. De tiltalte har vært flere, og den fornærmede jenta var beruset, sier politiadvokat Iselinn Beck Håvarstein til TV 2.

AKTOR: Politiadvokat Iselinn Håvarstein i Oslo politidistrikt. Foto: NTB Scanpix

Ingen av de tre tiltalte erkjenner straffskyld. Minst to av guttene har overfor politiet erkjent de faktiske forholdene, altså at jenta utførte seksuelle handlinger på dem.

Et stridsspørsmål i saken er hvorvidt det var jevnbyrdighet mellom partene.

– Jeg vil reise spørsmål om hvorvidt dette er straffbart. I denne saken er min klient til og med noe yngre enn den fornærmede jenta, sier forsvareren til en av de tre tiltalte, advokat Henrik Nikolai Bliksrud.

Utsatt for vold

Kort tid etter episoden i skolegården i høstferien 2017, skal to av de tiltalte guttene ha blitt utsatt for det som beskrives som et organisert overfall. Hendelsene ble etterforsket i sammenheng.

FORSVARER: Advokat Henrik Nikolai Bliksrud representerer en av guttene som er tiltalt i saken. Foto: NTB Scanpix

Ifølge guttenes forklaringer var det seks personer som angrep dem i et skogholt. Jenta, som har status som fornærmet etter hendelsen i skolegården, er blant de som ble satt under etterforskning etter overfallet.

Hun og de andre involverte slipper imidlertid å bli straffeforfulgt fordi påtalemyndigheten har gitt påtaleunnlatelse. Det betyr at politiet mener å kunne bevise at det straffbare forholdet har skjedd, men at de likevel bestemmer seg for ikke å ta ut tiltale.

– Årsaken i dette tilfellet er at det har gått lang tid siden det straffbare forholdet skjedde og fordi de involverte er mindreårige, sier politiadvokat Håvarstein.

Grunnen til at det har tatt halvannet år fra hendelsen fant sted til saken kommer opp for retten, er kapasitetsproblemer i Oslo politidistrikt.