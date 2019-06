Arne (35) fikk bomstasjon på balkongen sin

Øystese hadde selvsagt fått med seg at det ble gravd nedenfor balkongen. Men i forbindelse med et byggeprosjekt i nærheten har fortauet blitt gravd opp flere ganger allerede, så han tenkte ikke mer over det.

Men så en dag oppdaget han plutselig at masten til bomstasjonen i Vogts gate et kvartal unna var kommet opp. Da forsto han hva som var i ferd med å skje.

– Jeg ble kraftig irritert og provosert. Og spesielt da jeg så hvor høyt den ville komme, sier han til Dagsavisen, som først omtalte saken.

Fikk beskjed to dager i forveien

Fra balkongen og stua ser han nå rett på den massive bommen. Utsikten og balkongen var noe av det beste med leiligheten før bommen kom, sier han.

Øystese forteller til TV 2 at borettslaget først 14. mai mottok tegninger og tilbud om befaring fra Vegvesenet. Dette var to dager før masten ble montert.

– Prosessen er kritikkverdig. Jeg sitter i styret i borettslaget og vi hadde en lang prosess for å få bytte vinduer siden gården står på byantikvarens gule liste. Man kan stusse på om det offentlige må følge de samme reglene, spør han oppgitt.

Foran stuevinduet

Tre beboere har fått den nye masten som nærmeste nabo. Øystese bor i øverste etasje og ser ikke bommen med mindre han står i leiligheten eller befinner seg på balkongen.

Beboerne under har masta midt i synsfeltet.

– Tror du dette innebærer en verdiforringelse av boligen?

– Det vet jeg ingen ting om per i dag, men jeg er urolig for at det vil påvirke verdien, sier Øystese.

Ny bom-hverdag

Lørdag 1. juni ble det nye bomregimet i Oslo innført. Bomstasjonen i Sandakerveien er del av den splitter nye indre ringen, som stort sett følger Ring 2.

Bompengeinnkrevingen i hovedstaden skjer nå fra 83 stasjoner fordelt på tre bomringer.

Prosjektleder Anne-Grethe Nordahl i Statens vegvesen sier til Dagsavisen at de ikke har funnet noen annen plass til bommen. Overfor TV 2 uttrykker Nordahl forståelse for at beboerne reagerer.

– Ja. Den plasseringen er ikke optimal. Jeg har veldig stor forståelse for at beboerne reagerer, sier prosjektlederen.

– Har beboerne blitt godt nok informert underveis?

– Nei, det har de helt klart ikke blitt, for da hadde de ikke vært så misfornøyd. Vi har vært for sent på banen med å informere om dette. Den kritikken tar vi.

Inviterer til dialog

– Vil dere gjøre noe med saken?