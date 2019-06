Frp samlet til krisemøte

Kilder i alle de tre andre regjeringspartiene sier det er helt uaktuelt å bruke oljepenger på å slette bompengegjeld.

– Dette forslaget som kom fra landsmøtet om å bruke ekstraordinære inntekter fra oljefondet står vi selvfølgelig med. Det er vårt primære standpunkt, og debatten har startet med det. Vi rokker ikke på dette forslaget fra Carl I. Hagen, sier fylkesleder i Oslo Frp, Tone Ims Larssen, til TV 2.

– Vi håper at det skal være en realitet, men vi har lest i media at Siv Jensen har uttrykt mellom linjene at det kan vi bare glemme. Vi forventer ikke at hun tryller det frem, legger hun til.

Hun sier partiet er avhengig av nye gjennomslag for å fortsette i regjeringen.

– I første omgang håper vi det skal bli konstruktive samtaler i regjeringen og at regjeringen tenker nytt med de bevegelsene som er i samfunnet. Frp må ha en seier og føle at vi har noe igjen for å sitte i regjering.

Vil forhandle

Frp-nestleder Terje Søviknes utelukker ikke at onsdagens møte ender med at partiet går ut av regjering.

– Begeret er fullt, spesielt i de store byene der man opplever at bilistene blir melket for bompenger, sier han.

Frp-ledelsen leter med lupe etter handlingsrom i regjeringserklæringen.Målet er å finne punkter som kan senke bompengene.

Frp-nestleder Terje Søviknes bekrefter at ledelsen ser på handlingsrommet i plattformen, og kommer med en klar oppfordring til Venstre, KrF og Høyre.

– Regjeringen får tyn. Vi mener det er viktig at alle partiene i regjering, inkludert samarbeidspartiene, tar innover seg at begeret er fullt og at man har nådd et nivå på bompengeinnkreving som ikke er bærekraftig for fremtiden, sier Søviknes til TV 2.