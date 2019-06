Det spanske bilmerket Seat har virkelig fått fart på skuta de siste årene. De er faktisk det raskest voksende bilmerket i Europa.

I fjor etablerte de seg på nytt i Norge, rundt 20 år etter at de la ned virksomheten sist.

Selv om vi er et bittelite marked i det store bildet, er nysatsningen i her viktig for Seat. Vi er nemlig pilotmarked for en helt ny salgsplattform – som i stor grad handler om nettbaserte tjenester og mobile pop up-forhandlere.

Seat Norge er fornøyd med erfaringene de har gjort seg, selv om salget har vært lavt.

Det siste siste håper de dessuten å endre på når de i tiden framover skal lansere en rekke ladbare modeller.

Nytt handlemønster

At Norge er viktig, vises blant annet ved at de nylig la verdenslanseringen av sin første elbil Mii electric hit.

Oslo-besøket er forøvrig også første del av Seat On Tour – som rett og slett er en turné der man tar med seg testbiler, konseptbiler og en rekke av Seats toppsjefer rundt om i Europa, for å møte pressen.

Noe av det som blir snakket om, er hvordan man har opplevd det å selge bil basert på internett i Norge.

Hekken på Seat el-Born har særpreg, med LED-lys som dekker hele bredden – og en heftig diffusor. Dette er konseptbilen, men det er ventet at produksjonsmodellen kommer til å ligne mye på denne.

Tesla viser vei

Tesla har vist at markedet i Norge er modent for å kjøpe bil digitalt. Tusenvis av nordmenn har kjøpt Model S, Model X og ikke minst Model 3 uten noen gang å ha sittet i eller kjørt bilene.

Forklaringen har i stor grad vært at Tesla har hatt et unikt produkt, veldig godt tilpasset norske kjøpere.

Etterhvert har det blitt flere om beinet, og andre produsenter har også opplevd høyt forhåndssalg via internett.

Seat har imidlertid ikke klart å få fart på salget.

– Vi tror nok mange fortsatt ønsker en tradisjonell måte å kjøpe bil på. De vil se og prøve bilen, og mange har gjerne en innbyttebil i tillegg, sier Wayne Griffiths til Broom.

Han er salgs- og markedsdirektør i Seat – og toppsjef for undermerket Cupra.

Stramt og ryddig interiør er det som venter oss i Seat el-Born.

Elbiler

Men alt tyder på at Seat får vind i seilene i Norge fra 2020. Da begynner de ladbare modellene å komme på markedet. Først den kompakte elbilen Mii electric. Det er i praksis samme bil som konsernsøsknene VW e-up! og Skoda Citigo – men den skal prises noe lavere enn begge de to andre.

Etterpå kommer altså den helelektriske familiebilen Seat el-Born – med en rekkevidde på mellom 300 og 420 kilometer.

– Den bygger på VW-gruppens MEB-plattform, den samme som VW I.D 3, og får et 58 kWt batteri.

Bakhjulsdrift

I likhet med i VW I.D 3 blir det bakhjulsdrift, også på el-Born.

– Det foreligger ingen planer om firehjulsdrift, bekrefter Griffiths til Broom.

Tanken er at el-Born skal være en fullverdig og romslig familiebil, samtidig som den byr på sporty kjøreegenskaper. 0-100 km/t leveres på 7,5 sekunder.



– Vi tror at med de nye modellene på vei inn, må vi være klare for å levere på kort tid og bygge opp et godt nettverk. sier Griffiths.

Kommer mer ladbart

Han forteller også at det snart er duket for ladbare hybrider fra Seat og Cupra.

Først ut er Cupra Leon. Det er Seat sitt svar på VW Golf – og den kommer både som femdørs kombi og stasjonsvogn. Begge blir ladbare mot slutten av 2020.

Den store SUVen Tarraco blir også ladbar – sammen med den mer kompakte og sporty SUVen Cupra Formentor. Disse er ventet på markedet rundt årsskiftet 2020/2021.

– I tillegg til rent salg, tror vi det blir viktig med tilrettelegge for at eierne kan tjene penger på å leie ut bilene sine, og ikke minst tilby smarte leasing og låneavtaler, understreker Griffiths.

I videoen under kan du få mer informasjon om Cupra Formentor – som også blir ladbar: