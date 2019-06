I 2004 ble siste episode av TV-serien Friends sendt i USA, men komiserien har fortsatt fans over hele verden.

Og nå har en av seriens stjerner, Jennifer Aniston (50), gitt fansen håp om at Friends-gjengen muligens vil vende tilbake til TV-skjermen.

Det skriver amerikanske People.

I et intervju med Ellen DeGeneres, som skal sendes i onsdagens episode av talkshowet The Ellen Show, får Aniston spørsmål om det vil bli en Friends-gjenforening.

– Hvorfor ikke? Jeg ville gjort det, sier Aniston i intervjuet, som det har blitt delt et klipp av på Instagram.

Ifølge Aniston, som spilte Rachel Green i serien, er alle de seks skuespillerne åpne for et comeback.

– Jentene ville gjort det. Og guttene ville gjort det. Det er jeg sikker på. Alt kan skje, sier Aniston.

Har vært samlet

Dette er ikke første gang skuespillerne får spørsmål om en mulig gjenforening.

Courtney Cox (54), som spilte Monica Geller i Friends, uttalte til People i fjor at hun er positiv til et comeback, men at hun ikke tror at det vil skje.

– Folk spør oss hele tiden: Vil vi noen gang lage nye episoder? Men det var en historie om en gruppe venner i 30-årene som prøvde å finne seg selv. Jeg vet ikke om det finnes en måte å gjøre det på nytt. Jeg tror bare ikke at det vil skje. Selv om jeg ville gjort hva som helst for å være i et rom med alle disse menneskene og spille foran kamera, har Cox uttalt til People.

Lisa Kudrow (55) har tidligere uttalt at skuespillerne har holdt kontakten, selv om det har gått 15 år siden siste episode ble sendt.

– Vi kommer alle fortsatt overens. Vi hadde en middag sammen for noen år siden, som var første gang siden serien var ferdig. Vi lo hele kvelden. Det var veldig gøy, sa Kudrow om gjenforeningen i et radiointervju for noen uker siden, ifølge People.

Netflix betalte dyrt

Friends, som handler om de seks vennene Ross, Rachel, Joey, Monica, Chandler og Phoebe i New York, hadde premiere i USA i 1994.

Det ble laget ti sesonger av humorserien, som i Norge ble sendt på TV 2 under navnet «Venner for livet».

25 år etter oppstarten sendes serien på Netflix. I fjor betalte Netflix 100 millioner dollar til WarnerMedia for at serien skulle være tilgjengelig på strømmetjenesten i 2019, ifølge The New York Times.