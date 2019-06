Fotballkvinnene slår tilbake mot Mini: – Han opprettholder imaget sitt som klovn

Telefonen til Jahn Ivar «Mini» Jakobsen har vært rødglødende siden tirsdagens Twitter-utspill der han stilte spørsmål om likelønn på fotballandslaget.

Minis Twitter-melding kom etter at NISO-leder Joachim Walltin innledet organisasjonens årsmøte med å understreke at likelønn på landslagene var et av hovedtemaene.

– Hvorfor skal det være likelønn? Er jo et hav av forskjell på hvem som bringer inn pengene, svarte tidligere landslagsspilleren.

Kvinnelandslaget er for tiden i Reims. Der gjøres de siste forberedelsene til VM.

Alle på laget er enige om at Mini-utspillet ikke er noe de bruker energi på. Det gjentar de flere ganger i hvert intervju. Likevel er det tydelig at det er et utspill som opprører dem.

– Litt lavmål

Landslagsspiller Caroline Graham Hansen er nådeløs.

– Han opprettholder imaget sitt som klovn.

Det tar ikke Mini spesielt tungt.

– Et av de vanskeligste yrker er klovn, skriver han i en sms til TV 2.

Emilie Haavi synes Mini-utspillet var fjasete.

– Det blir for dumt til at man gidder å bruke noe energi på det. Vi har vært klare på at vi er her for å spille EM. Vi vil holde den energien her. Det gled ganske greit forbi, men jeg synes jo det var et dumt utspill, sier Haavi.

– Hva er det som er problematisk med utspillet?

– Jeg føler at vi ikke trenger å si så mye om det. Man trenger ikke personligheter som kommer med sånne utspill.

Keeper Ingrid Hjelmseth karakteriserer utspillet som lavmål.

– Min umiddelbare reaksjon var at jeg ikke skjønte at han hadde noe behov for å uttale seg om den saken i det hele tatt. Han må få lov til å mene det, og så er jeg, som har vært i styret i NISO og fremforhandlet en slik avtale, superfornøyd med at vi har fått på plass en sånn avtale.

– Er Minis mening problematisk?

– Den er ikke problematisk, men jeg synes bare det er litt lavmål å komme med en sånn kommentar. Men han må få lov til å mene akkurat hva han vil. Det er et fritt land, sier Hjelmseth.

Herrenes landslagssjef Lars Lagerbäck er heller ikke begeistret for Minis Twitter-utspill.

– Jeg tror på solidaritet. Jeg tror det er bedre om man kapper lønnsforskjellene i samfunnet, for jeg tror vi får et bedre samfunn da.

I sin Nordicbet-blogg utdyper Mini hva han mente.