Etter et par dagers fri i kjølvannet av finaletapet i Champions League er Christian Eriksen (27) på plass i Helsingør med det danske landslaget.

Vil prøve noe nytt

Der bekrefter Tottenhams midtbanestjerne at tiden i London-klubben kan gå mot slutten.

– Jeg føler at jeg er på et sted i karrieren hvor jeg kanskje vil prøve noe nytt, sier Eriksen på et pressetreff ifølge Ekstrabladet.

Eriksen har ett år igjen av kontrakten med Tottenham og har enda ikke bestemt seg for å forlenge. Samtidig blir 27-åringen stadig koblet til både Real Madrid og Barcelona.

Der er imidlertid ikke kommet noe konkret på bordet enda, hevder Eriksen.

– Jeg har den villeste og dypeste respekt for alt som har skjedd i Tottenham, og jeg vil heller ikke være negativt å bli værende. Men jeg har også sagt at jeg gjerne vil prøve noe nytt, sier Eriksen, som ønsker at fremtiden blir avklart så fort som mulig i løpet av sommermånedene.

– I fotballen vet man ikke når det kommer en avklaring. Det kan skje når som helst. Det er til det beste for alle om det skjer så raskt som mulig, men i fotballen tar ting tid.

Har ikke hørt noe fra Real Madrid

Eriksen har de siste sesongene vært blant de aller viktigste spillerne i Tottenham. Siden overgangen fra Ajax i 2013 har dansken også vokst og blitt en av de beste midtbanespillerne i Premier League.

Skulle han nå forlate Mauricio Pochettinos lag, vil det blir for å ta et steg opp på fotballstigen. Der er det ikke mange klubber som befinner seg, men blant dem er definitivt Real Madrid, Barcelona og Juventus.

– Real Madrid er et skritt opp, men det krever at det er interesse fra klubben. Det er ikke noe man selv er herre over. Det krever at Tottenham blir kontaktet av Real som sier at de kanskje vil ha meg. Og det har, etter hva jeg er kjent med, ikke skjedd enda.

Eriksen er også åpen for å bli i Tottenham dersom eventuelle tilbud som dukker opp ikke er store nok eller av interesse.

– Om jeg skriver under på en ny kontrakt, kommer an på betingelsene, sier Eriksen.