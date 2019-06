Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) i Bergen har av mange bompengemotstandere fått skylden for høye bompengekostnader.

I et intervju med NRK har hun tidligere fortalt om trusler, at hun må gå med voldsalarm og at hun er redd for å gå alene på gaten.

Blant annet viste hun til et brev hun fikk etter et bystyremøte i 2017:

«For at verden skal bli mer rettferdig og for at også du skal forstå hvordan det føles å bli uskyldig plaget av ubrukelige maktmisbrukende politikere, ser vi oss nødt til å iverksette trakassering av deg. (...) Trakasseringen vil foregå helt til du endrer kurs, trekker deg fra politikken eller begår selvmord», står det blant annet i brevet.

Onsdag bekrefter politiet overfor NRK at de åpner etterforskning av truslene mot byråden. Dette skjer etter at Tryti har mottatt enda et trusselbrev.

Kort tid etter at hun mottok det første brevet, oppdaget Tryti noe som så ut som et kulehull i et vindu i sitt eget hjem. Denne saken ble etter hvert henlagt, og Tryti har uttalt at hun ikke har vært fornøyd med politiets arbeid i saken.

Politiinspektør Olav Valland i Vest politidistrikt har tidligere uttalt til TV 2 at de tar kritikken til etterretning, og at de vil etterforske truslene mot Tryti.

Onsdag bekrefter Valland til NRK at politiet vil etterforske det mulige kulehullet.