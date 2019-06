Halve landslaget kan bytte klubb: – Overgangsrekorden henger i en tynn tråd

Fredag fra kl. 20.10: Se Norge-Romania på TV 2 eller Sumo!

Det tror TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Han mener at så mange som tolv av 23 spillere i landslagstroppen kan være aktuelle for et klubbytte, enten det er på lån eller permanent.

Den Mathisen ser for seg at blir den største overgangen kommende sommer, er Sander Berge til en av klubbene i Europas fem største ligaer.

– Sander Berge kommer til å finne seg noe nytt. Han vil det være interesse for i alle de store ligaene i Europa, og da er det vel Tyskland, Spania eller England. Tottenham har vært interessert, og det er en klubb jeg vet at han er interessert i å spille for, sier Mathisen.

Da står Mohamed Elyounoussis norske overgangsrekord, på om lag 170 millioner kroner i fare – ett år etter at driblevingen ble solgt til Southampton.

– Den dagen han, Ajer eller Ødegaard blir solgt, henger den rekorden i en tynn tråd. Jeg tror egentlig at den ryker når Sander Berge blir solgt i sommer, spår Mathisen.

TV 2s fotballekspert har også med Kristoffer Ajer og Martin Ødegaard på listen over spillere som kan være aktuelle for et klubbytte i sommer. For Ødegaard tror han imidlertid at et utlån er mest aktuelt, mens for Ajers del tror han at en overgang til en større liga er mer aktuelt ett eller to år frem i tid.

Mathisen: Disse kan være aktuelle for en overgang i sommer:

André Hansen (29) (Rosenborg):

– Så bra som han har vært i Rosenborg over lang tid, spesielt i kampene i Europa, er det ikke unaturlig om det er interesse for ham. Med Rosenborgs økonomi, er det lettere å få kjøpt ham nå enn for ett år siden, påpeker Mathisen.

Keeperen har kontrakt med Rosenborg ut 2023.

Haitam Aleesami (27) (Palermo, utgående kontrakt):

– Han er Bosman-spiller og har litt muligheter, og har vel sånn sett ikke hast. Han vil se hvilke tilbud han får på bordet og velge den beste pakken. Han finner seg en ny klubb uten problem, spår Mathisen.

Birger Meling (24) (Rosenborg):

– Jeg vil tro at han var mer aktuell før, men som med Hansen, på grunn av Rosenborg har økonomiske utfordringer. Får de et bud på én av dem, kan de være villige til å selge.

Venstrebacken har kontrakt med trønderne ut 2020.

Stefan Strandberg (28) (Krasnodar, utgående kontrakt):

– Han er på jakt etter noe nytt. Nå er han frisk, har levert solid i Russland og kommer garantert til å fortsette et par år til i utlandet.