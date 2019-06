21 år gamle Lexie Alford slo nylig en rekord de aller fleste bare kan drømme om.

Amerikaneren ankom Nord-Korea 31. mai, og ble dermed den yngste personen i historien til å sette sine føtter i alle verdens land.

Dermed danket hun ut den britiske rekordholderen James Asquith, som var 24 år da han i 2013 kunne krone seg med den gjeve tittelen.

72 land på 18 år

Alfords foreldre eier et reisebyrå i California. 21-åringen startet derfor tidlig med å krysse av besøkte land på kartet.

Til Forbes forteller den bereiste amerikaneren at hun alltid har vært nysgjerrig på andres livsstil og hvordan man i de ulike landene finner lykke.

– Foreldrene mine har lagt stor vekt på å eksponere meg for alle typer liv rundt om i verden. Det har hatt en stor innvirkning på den personen jeg er i dag, sier Alford.

Hun forteller at hun aldri hadde planer om å bli rekordholder. I starten ville hun kun reise for å se så mye av verden som overhodet mulig.

Det var først som 18-åring i 2016 at hun begynte å leke med tanken på å slå rekorden. Alford hadde allerede da vært innom 72 land.

– Det var ikke før ting begynte å bli utfordrende at jeg forstod at jeg var en inspirasjon for andre, og spesielt for unge kvinner. All støtten jeg fikk betydde at jeg ikke kunne gi opp selv om ting var tøft. Jeg var fast bestemt på å vise alle at verden ikke er så skummel som media fremstiller den, og at det er godhet over alt.

Startet som tolvåring

Til Forbes forteller globetrotteren at høydepunktene var å oppleve «skumle» land som Pakistan og Venezuela.

– De landene som har et dårlig rykte, dit mange ikke tør å dra, det er de landene som pirrer min nysgjerrighet. Jeg opplevde så mye mer vennlighet og naturlig skjønnhet på steder som Pakistan og Venezuela, enn noen av de andre typiske turistmålene jeg har besøkt, forklarer hun, og legger til:

– Å dra et sted uten å ha noen forventninger – for så å bli blåst av banen av det du finner – det har vært det mest tilfredsstillende ved hele dette prosjektet.

Alford påpeker at hun selv har finansiert alle turene, men forteller at hun har gjort noen samarbeid med ulike merkevarer langs veien – men ikke blitt sponset.

– Jeg har alltid visst at jeg har hatt lyst til å reise mye, så jeg har siden tolvårsalderen tatt alle mulige jobber for å kunne spare opp penger.