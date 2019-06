Kia XCeed er en ny og urban crossover som egentlig ikke skulle vises før i slutten av måneden.

Men etter at et bilde av bilen har lekket ut på nettet, velger Kia likevel å lette litt på sløret og fortelle oss litt om hva vi har i vente.

Kia kaller nykommeren for CUV, som står for en Crossover Utility Vehicle. Den har et moderne design med høye hofter og lav taklinje, og skal være et sporty alternativ til de tradisjonelle, større SUV-ene.

Lav men høy

Det er Kias designsenter i Frankfurt, ledet av designsjef for Europa, Gregory Guillaume, som har stått for utseendet på bilen.

XCeed ser lavere ut enn en tradisjonell SUV, samtidig som man har høy sittestilling og bedre sikt enn i en vanlig kombi.

– Den er smart innredet, noe som gjør plassen i kupéen og bagasjerommet tilsvarende en SUV, men med et mer sportslig og kompakt design, sier Kia-sjef Emilio Herrera i en kort pressemelding.

Kia har de siste årene vært langt framme på elektrifisering av sine biler og har i Norge hatt stor suksess med det.

Slik så konseptet til XCeed ut. Litt mer utagerende enn produksjonsbilen...

Ladbar?

Det store spørsmålet er nå om XCeed kommer som ladbar hybrid eller som ren elbil? Her holder Kia kortene tett til brystet ennå. Kanskje forståelig, ettersom bilen egentlig har premiere først 26. juni.

Men det er vel grunn til å anta at motorprogrammet i XCeed i stor grad vil følge det øvrige Ceed programmet.

Det vi i så fall bety bensinmotorer på enten 120 eller 140 hk og en dieselmaskin på 115 hk. Om de senere vil komme med ladbare alternativer, gjenstår å se. Men vi blir overrasket om det ikke blir en ladbar utgave med tid og stunder, noe som selvsagt vil passe det norske markedet veldig bra.

Pris

Prisene på den tøffe nykommeren er også vanskelig å spekulere i. Men en vanlig Ceed koster fra rett over 250.000 kroner. Det er grunn til å anta at XCeed fort kan bli noe dyrere. Dette avhenger selvsagt av alt fra utstyr til motorisering. Men å anta den få en startpris på rundt 300.000 er neppe veldig feil.

Selv om det har skjedd mye med Kias design de siste årene, er de vel kanskje ikke mest kjent for utagerende design, tross alt. Men denne nyheten synes vi ser tøff ut.

Vi kommer selvfølgelig tilbake med både priser, fakta og spesifikasjoner når bilen lanseres 26. juni.

XCeed er ventet til Norge i løpet av høsten.

