Norge har fått mye storfint besøk den siste tiden, takket være store filminnspillinger.

Forrige uke fikk Joker-butikken på Sæbø i Ørsta tidenes gratis reklamekampanje av Scarlet Johanson, da hun ble filmet idet hun gikk inn og ut av butikken i forbindelse med en filminnspilling.

Tidligere har NRK fortalt at James Bond-scener skal spilles inn på Atlanterhavsvegen i begynnelsen av juni, og nå er den verdensberømte veistrekningen mellom Molde og Kristiansund stengt.

Årsaken? Innspilling av en bilscene til det som etter alle solemerker er den omtalte James Bond-filmen.

Sikkerhet

Det er et voldsomt apparat i sving og stor grad av taushet knyttet til innspillingen.

På stedet er både politi og brannvesen på plass og veien er stengt. Biler som må kjøre gjennom blir sluppet frem via kolonnekjøring. Allerede onsdag formiddag hadde det dannet seg en kø av turister og lokale som måtte vente på tur.

Atlanterhavsveien mellom Molde og Kristiansund stenges store deler av onsdagen for å spille inn en bilscene.

Under innspillingen av scenen planlegges det å bruke lavtflygende helikopter, og når TV 2 er på stedet kjører en kamerabil foran en Aston Martin.

Politioverbetjent Kjellbjørn Johansen ved Molde politistasjon. Foto: Arne Rovick, TV 2

«Top Secret»

Politioverbetjent Kjellbjørn Johansen ved Molde politistasjon har ikke lov til å si noe om hvilken film som spilles inn på Atlanterhavsvegen i disse dager, men er så langt fornøyd med arbeidsdagen.

– Jeg må si at vi har vært heldige med været, hvertfall den første dagen nå.

– Hva er deres oppgave?

– Vi har oppgaver i forhold til å bistå produksjonsselskapet med å skjerme området. Det er for å hindre at uvedkommende skal ta seg inn under innspillingen, sier han og fortsetter:

– I tillegg har vi eskortert en del biler inn til området, som ikke er godkjent for bruk på norske veier, så de har fått spesialeskorte inn av politiet.

– Hva slags biler er det?

– Det er «top secret», det kan jeg ikke si noe om, men det er biler du ikke ser til daglig på disse veiene her.

– Er det James Bond som skal spilles inn her?

– Som jeg sier, dette her er «top secret», jeg har ikke lov til å uttale meg om hvilken film som skal spilles inn.