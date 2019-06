Tirsdag morgen satt Jan Oddvar Johansen og spiste frokost i hjemmet sitt på Hitra i Trøndelag, mens han fulgte med på en flokk med gjess utenfor.

– De spiste og koste seg på gresset til naboen. Etter hvert skulle de gå over veien og tilbake ned til sjøen, forteller Jan Oddvar til TV 2.

Det var lokalavisen Hitra Frøya som først omtalte saken.

– Økte farten

Da flokken med rundt 30-40 gjess befant seg midt på veien, kom det en bil kjørende i full fart. Jan Oddvar forventet at bilen skulle senke farten, men det skjedde ikke.

– I stedet så det ut som sjåføren trådde på gassen. Bilen kjørte rett gjennom flokken, sånn at unger og alt flaksa rundt.

Han trodde sjåføren i det minste ville stoppe, men bilen kjørte bare videre.

– Da var det bare å ta på seg klær og sko, og ta med seg noe for å slå i hjel de skadde, sier Jan Oddvar.

11 døde

Tre fugler døde umiddelbart. Jan Oddvar fant raskt to voksne og fire unger som lå og flakset med brukne bein og vinger, og begynte da å utføre det han kaller sin plikt.

– Det var et forferdelig leven, med masse stygge lyder. Det var ikke noen trivelig jobb å gå rundt og drepe dem.

Etter hvert kom ytterligere to skadde gjess, slik at Jan Oddvar til slutt måtte avlive åtte. Til sammen var det minst 11 gjess som mistet livet.

– De bråkte fælt, og det godt hende enda flere lå skadd i det høye gresset. Jeg tok med de døde og dumpa dem ved sjøen.

Sjåføren pågrepet

Jan Oddvar driver selv med jakt, og mener det er langt fra humant å kjøre gjennom en flokk på den måten. Han er frustrert og forbannet over det bilisten gjorde.

– Det er lov å være uheldig og kjøre på en gås, men det må være noe veldig galt med deg når du kjører på en flokk og stikker av etterpå.

Etter hendelsen skrev Jan Oddvar et innlegg på Facebook for å fortelle om det som skjedde. Der fikk han mye respons fra venner og kjente, som for det meste var rasende på bilisten.

Jan Oddvar ringte politiet, som fikk en beskrivelse av bilen. Ifølge Hitra Frøya ble sjåføren pågrepet kort tid etter.

– Det han gjorde var meget stygt. Jeg håper han får straffen han fortjener, sier Jan Oddvar.