Hendelsen fant sted en fredag kveld i januar i fjor.

Den 54 år gamle bussjåføren Firs skulle kjøre rute 77 mellom Bjørndal og Holmlia øst i Oslo.

Kort tid etter å ha kjørt fra holdeplassen Nebbejordet kom en ung mann frem til ham og ropte noe Firs ikke helt oppfattet.

– Han var helt vill i blikket, og jeg forstod ikke helt hva han ville. Etter hvert ba han meg stoppe bussen, men jeg kan ikke slippe av folk utenom holdeplass. Da får jeg en bot på 7.000 kroner, sånn er reglene, sier Firs til TV 2.

Husker lite

Han har akkurat vitnet i Oslo tingrett, der den nå 21 år gamle mannen står tiltalt for «vold mot en person fra en særskilt utsatt yrkesgruppe», altså bussjåføren.

Tiltalte har forklart at han var ruset på tidspunktet og husker svært lite. Han betviler likevel ikke sjåførens historie og er beredt på å ta sin straff.

Fordi 21-åringen fremstod truende valgte Firs å åpne døren på bussen.

– Han kunne gått av, men valgte å holde seg fast i bussen så jeg ikke fikk kjørt videre. Plutselig tok han tak i døra og sparket meg her, sier 54-åringen og peker på ribbeinet sitt.

Hendelsen er fanget på video, men da politiet skulle sikre videoen som bevis, skjedde «en feil som gjorde at filen ble helt blank», opplyser politiadvokat Geir Wangensten-Øye.

Sykmeldte seg

Allerede før sparket hadde Firs ringt bussentralen, som hadde varslet politiet.

Ifølge tiltalen var 21-åringen utagerende og aggressiv, og han skal også ha slått en ukjent person omkring en halvtime etter at han sparket bussjåføren.

– Jeg hadde smerter etter sparket, men det var ikke derfor jeg sykmeldte meg. Det var fordi jeg ikke orket å kjøre buss lenger. Jeg var redd, sier Firs, som i dag er tilbake i full jobb.

Den tiltalte mannen var bare en uke i forveien ferdig med gjennomføringen av en samfunnstraff da han sparket bussjåføren. Straffen var han idømt etter en annen voldsepisode.

Politiadvokat Wangensten-Øye forteller at påtalemyndigheten fester lit til tiltaltes korte forklaring om hendelsesforløpet på bussen.

Ba om unnskyldning

Etter at de to hadde forklart seg i retten, ba 21-åringen om å få ta bussjåføren i hånden og be om unnskyldning. Det fikk han.

– Han har fått ekstremt gode skussmål fra sin samfunnsstraff og er i dag rusfri. Nå er han beredt på å gjennomføre en ny samfunnsstraff, sier mannens forsvarer, advokat Marijana Lozic.

FORSVARER: Advokat Marijana Lozic. Foto: TV 2

Under utspørringen av sin klient ville Lozic vite hva han tenkte om eventuelt å måtte sone en fengselsstraff.

– Jeg er fremdeles ung og har livet foran meg. Hvis jeg må i fengsel, settes livet på vent, svarte han.

I tillegg til volden mot Firs er 21-åringen tiltalt for å ha båret en foldekniv inne på en bensinstasjon og samtidig fremstått aggressiv. Også dette erkjenner han straffskyld for.