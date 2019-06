Den dukket opp første gang i 1999 og ble raskt noe av det kuleste du kunne eie den gangen.

Romslig med kraftig dieselmotor, godt utstyrt, komfortabel, lekkert design, litt høyere og tøffere enn en vanlig stasjonsvogn og med firehjulstrekk passet denne norske forhold perfekt. Det er Audi A6 Allroad vi snakker om.

Det var bare egentlig bare en hake ved bilen. Nemlig prisen. Selv om overraskende mange nordmenn tok seg råd til den, så forble den en drømmebil for de aller fleste. Slik var det i mange år. Inntil nordmenn fant ut at de måtte ha elbil eller SUV. Eller aller helst en kombinasjon av disse to.

Siden har salget falt her hjemme. Men Audi gir seg ikke. De som ikke er modne for elektriske Audi e-tron enda, kan nå velge en helt ny generasjon av Audi A6 Allroad.

Det utvendige designet er ikke endret all verden. Vi ser at det er en Audi og det er nok også meningen.

Bare diesel

Nye A6 allroad har et offroad-utseende som er enda mer slående enn forgjengeren. Både eksteriøret, og det høyt individualiserbare interiøret, understreker den nye modellens sterke karakter, sier Audi selv om bilen.

Audi tilbyr nye A6 allroad quattro med tre TDI-dieselmotorer. Ytelsene spenner fra 231 hk, via 286 hk – til hele 349 hk. Maksimalt dreiemoment er 500 Nm, 620 Nm og 700 Nm. Toppmodellen gjør 0-100 km/t på 5,2 sekunder.



De tre TDI-motorene er alle utstyrt med Audis mildhybridteknologi (MEHV) som standard. Det er basert på et 48 volt elektrisk anlegg, og sparer inntil 0,4 liter/ 100 km. En beltedrevet generator er den mest sentrale MEHV-komponenten. Den kan regenerere energi med en effekt på opptil 8 kW, og lagrer den elektriske energien i et litium-ion batteri med kapasitet på 10 Ah.

Det gjør at den nye Audi A6 allroad kan «seile» elektrisk over større fartsområder.



Les også: Dette er Audis viktigste bil gjennom tidene

God plass, masse utstyr og god komfort preger interiøret i A6 Allroad.

Velte-varsling

I hastigheter under 80 km/t kan kjøremodus «Offroad» velges. Da heves bilen 30 mm. I hastigheter under 35 km/t kan karosseriet heves ytterligere 15 mm, altså 45 mm over standardhøyden – til en total bakkeklaring på hele 184 mm.

I hastigheter over 120 km/t, senkes A6 allroad quattro automatisk 15 mm, for bedre stabilitet og mindre luftmotstand. I tillegg til det adaptive understellet, gir «Hill descent control» og «Tilt angle assist» føreren mer komfort og sikkerhet ved offroadkjøring. Informasjonen om hellingsvinkler i alle retninger vises på MMI-skjermen. Dersom det skulle oppstå fare for at kjøretøyet velter, blir føreren varslet. Vi tviler imidlertid litt på at mange vil utsette denne bilen for de helt store terrengløype-utfordringene.

Nye Audi A6 allroad er 4,95 meter lang, 1,90 meter bred og 1,50 meter høy. Akselavstanden på 2,93 meter, noe som gir god innvendig plass, både foran og i baksetet. Bagasjevolumet på mellom 565 liter og 1680 liter er det samme som i A6 Avant.

Flere og flere nordmenn realiserer bildrømmen sin

Berøringssensitive skjermer

Nye Audi A6 allroad har det samme infotainmentutvalget som søstermodellene A6 og A7. Det heldigitale touchbaserte systemet har to skjermer. Den øvre er til infotainment, mens den nedre styrer klimakontroll, komfortfunksjoner og tekstbasert input (håndskriftgjenkjenning). Som ekstrautstyr kan også A6 allroad leveres med Audi virtual cockpit og head-up display.

Tillatt tilhengervekt er viktig for mange norske kjøpere. I A6 allroad er den på 2.500 kg.



Audi A6 Allroad er en komplett bil og passer like godt på fjellet som i byen.

Les også: Dette er en annen kul nyhet fra Audi

Kommer til høsten

- Audi A6 allroad quattro har vært en veldig populær bil i Norge siden den kom på markedet for 20 år siden, og nå gleder vi oss til en helt ny utgave av den allsidige familiebilen.

Kombinasjonen av en praktisk stasjonsvogn med lekkert design, rommelig interiør, quattro firehjulsdrift og høy bakkeklaring har falt i smak hos norske bilkjøpere. Audi A6 allroad quattro er på mange måter det beste fra to verdener – en bil som dekker de aller fleste behovene, og fungerer like godt på fjellet som i byen, sier Elin Sinervo, Direktør for Audi Norge i Harald A. Møller AS.

Nye Audi A6 allroad quattro kommer til Norge i høst.

Les også: For 10 år siden var denne Audien en drømmebil for familien

Video: Se video av elektriske Audi e-tron her