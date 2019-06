Sommerferien nærmer seg med stormskritt. I Norge har mange tradisjon for at det betyr bilferie. Da er det et par viktige ting du bør vite om forsikringen din.

Selv om du kan kjøre i store deler av Europa uten trafikkforsikringsbevis – det som gjerne blir kalt Grønt kort – anbefaler forsikringsselskapene at du likevel har med dette i hanskerommet.

– Det viser seg at de fleste skadesituasjoner lettere løser seg når du kan vise Grønt kort. Vi vet om flere norske sjåfører som har fått bøter fordi de ikke kan bevise at bilen har en gyldig ansvarsforsikring, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i If.

"Grenseforsikring" blir gjerne dyrt

En rekke land utenfor EØS er med i Grønt kort-samarbeidet, og disse landene krever fremvisning av Grønt kort for å tillate grensepassering. Straffen for ikke å ha med et grønt kort, er at man må kjøpe en «grenseforsikring» for det landet man kjører inn i. Disse forsikringene er ofte relativt kostbare.

I EØS-området er det ikke kontroll ved grensen, men det kan kreves dokumentasjon ved trafikkuhell.

Alle norske kjøretøyer skal ha ansvarsforsikring, og dette er pålagt av myndighetene.

Aldri har flere blitt tatt for forsikringssvindel

Gratis i posten

Du får tilsendt Grønt kort kostnadsfritt ved å henvende deg til forsikringsselskapet ditt før du reiser ut på ferie. Hos flere selskaper kan du enkelt bestille kortet på nettet med leveringstid noen dager, hos andre må du ringe for å få kortet tilsendt.

Selv om det er lettere å skaffe Grønt kort enn å stå i kø for å fornye passet, bør du likevel gjøre det i god tid før bilferien i Europa.

– Vi anbefaler at du bestiller på nettet hvis selskapet har den muligheten, det går raskest og er enklest, anbefaler Clementz.

Pass også på å ha med internasjonalt skademeldingsskjema i hanskerommet.

Forsikringssvindel: Oj, bilen var visst ikke stjålet likevel

Tre måneder varighet

– Har du norsk bilforsikring, er ansvarsforsikringen gyldig i EØS og Sveits. I øvrige deler av Europa, og i Israel og Tyrkia, gjelder forsikringen på reiser av tre måneders varighet. Forsikringen må være betalt for hele perioden Grønt kort skal gjelde for, sier Sigmund Clementz i If.

En rekke land utenfor EØS er med i Grønt kort-samarbeidet, og disse landene krever fremvisning av Grønt kort for å tillate grensepassering.



Mange nordmenn får en dårlig start på ferien

Slik får du tak i grønt kort Ta kontakt med forsikringsselskapet ditt i god tid. De store forsikringsselskapene har nettsider hvor det er enkelt å bestille kortet kostnadsfritt.

Hos noen selskaper må du ringe eller sende e-post til kundeservice. Husk å beregne noen dager for levering.

Leveringstiden kan variere noe fra selskap til selskap, men tar vanligvis fra tre-fire virkedager til en ukes tid.

Kilde: If

Å lease bilen kan bli dyrere enn å eie den

Denne bilen har ligget på havets bunn i 13 år - nå skal den heves: