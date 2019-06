Diego Maradona vil gjerne ha Ole Gunnar Solskjærs jobb som Manchester United-manager. Det avslører han i et intervju med fotballmagasinet FourFourTwo.

Den argentinske legenden er lite imponert over tingenes tilstand i Manchester United.

– Hvis Manchester United trenger en trener, så er jeg mannen, sier Maradona.

– Jeg vet at de selger mange drakter rundt i verden, men de må også vinne trofeer. Jeg kan gjøre det for dem, sier han.

Det teller neppe positivt for Maradonas «jobbsøknad» at han samtidig forteller at han har byttet favorittlag fra United til byrival Manchester City.

– Manchester United pleide å være min engelske favorittklubb lenge. Det var så mange store spillere og et stort lag under Alex Ferguson. Men nå må jeg si Manchester City. Jeg vet at man ikke bør bytte sånn, men det skyldes Kun (Agüero). Vi snakker mye sammen, og han spiller på et godt lag, sier Maradona.

Det første grepet Maradona ville gjort som United-manager er å gi Paul Pogba et spark bak.

– I Manchester United likte jeg Ander Herrera. Paul Pogba? Han jobber ikke nok, sier argentineren.