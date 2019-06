En Ferrari med lade-leding? Noen av de mest konservative av oss vil vel si at dette er helt på grensen til blasfemi.

På den annen side – det er kanskje også en naturlig del av utviklingen, at et så anerkjent og viktig bilmerke som nettopp Ferrari også ser fordelene ved å integrere elektriske krefter i sine biler.

Uansett: Her er den. Den ladbare hybriden Ferrari SF90 Stadale. Det er første gang, men neppe den siste den italienske superbilprodusenten lager en bil som kan plugges til en stikkontakt.

Men ledning og batteri til tross – det er V8-motoren som er hjertet i den nye topputgaven. Denne motoren yter voldsomme 780 hestekrefter. I tillegg har den tre elmotorer som til sammen bidrar med 220 hestekrefter. Vi får da en sluttsum på nøyaktig 1.000 hestekrefter.

Frontlyktene er en av mange nyheter på Ferrari FS90 Stradale.

Første med firehjulsdrift

Batteriet er på 7,9 kWt, og ifølge Ferrari gir det nok strøm til 24 kilometers lydløs (!) kjøring på ren strøm.

To av de nevnte elmotorene er plassert foran og bilen får med det firehjulsdrift. Girkassen er forresten en helt nyutviklet 8-trinns dobbeltclutch-kasse.

Bilens grunnleggende struktur er en nyutviklet kombinasjon av karbonfiber og aluminium. To lette materialer som bidrar til å holde vekten ned på 1.570 kg.

Karosseriet er utviklet med aktiv aerodynamikk, som åpner og lukker luftstrømmen under bakspoiler slik at den fungerer i henhold til de samme prinsippene som DRS-systemene i F1. Ved kjøring 250 km / t i en F90 Stradale, genererer systemet 390 kilo marktrykk.

Det er med andre ord liten tvil om at dette er en ekte sportsbil og superbil. Ladeledning og batterier til tross.

De går løs på superbilen med slegger

Slik ser førerplassen ut. Det er nok mange som kunne tenke seg en tur bak dette rattet.

Spesiell eksos-løsning

Prestasjonene til bilen skriker også Ferrari. 0-100 km/t går unna på bare 2,5 sekunder. Opp til 200 tar det 6,7 sekunder og først ved 340 km/t når utysket maksimal fart. Det må sies å være godkjente prestasjoner det?

Også eksteriørt har det skjedd en del med denne modellen. Om vi begynner bak, så er de ikoniske runde baklyktene vi gjerne forbinder med Ferrari nå blitt avrundet og rektangulære.

De to grove eksosrørene kommer ut gjennom bakplata. Ikke bare fordi det er tøft, det har også med eksos-strømmen å gjøre og den optimale strømmen fikk man ved å plassere dem der. Det helt praktiske kan nok også ha spilt inn. Bilen er svært lav, har et lavt tyngdepunkt og den midtmonterte motoren er også lavt plassert, slik plassen til eksospotter, rør etc rett og slett ikke får plass under den avanserte bakstillingen, slik vi forstår det.

– Dette må være tidenes familiebil – fra Ferrari

Nye Ferrari SF90 Stradale ser unektelig tøff ut.

Fly-cockpit

Felgene er, som seg hør og bør på en Ferrari, utstyrt med fem eiker, men byr denne gangen på et ganske annerledes design enn det vi ofte forbinder med merket.

Selve kupeen er litt boble-formet med svært buet frontrute og med de smale A-stolpene kan det gi assosiasjoner til en fly-cockpit. De massive luftinntakene bak sideruten sørger for kjøling til motor og bremser.

Frontluktene har også fått nytt design og SF90 Stradale er den første bilen med LED-matrix lyssystem.

Salget av superbiler har de siste årene tatt rimelig bra av her hjemme, så det er absolutt grunn til å tro at vi får se noen eksemplarer av denne på norske veier også.

Prisen er ennå ikke kjent, men det er vel all grunn til å anta et dette ikke blir noen veldig billig bil. Trøsten får være som så ofte før – at drømmen er gratis.

