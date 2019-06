En ganske så spesiell eiendom ble nylig lagt ut for salg i Nittedal i Akershus.

Småbruket har en prisantydning på ti millioner kroner, og beskrives i Finn-annonsen som en «kulturhistorisk perle».

Men i tillegg til å være en attraktiv eiendom, får du også et gravkammer med på kjøpet.

Det var Varingen som først omtalte saken.

Passer for friluftsentusiaster

Den ti mål store eiendommen ligger like ved inngangen til Lillomarka, og består av et brunbeiset hovedhus i to etasjer, et anneks og en dobbel carport med eget bodrom.

– Det er en helt unik eiendom, som vanligvis aldri treffer markedet fordi de går i arv. Men nå har selgerne kommet i en alder som gjør at det kommer for salg, sier megler Werner Holthe i Privatmegleren til TV 2.

På eiendommen står en rødmalt låve med stall og et rom egnet for dyrehold. Holthe mener de perfekte kjøperne er glade i friluftsliv, og gjerne vil dyrke grønnsaker eller drive med dyrehold.

– De nåværende eierne drev tidligere et hundepensjonat. Det er kort vei til marka, men samtidig bare 15 minutter å kjøre til byen. Det er også bare 250 meter til barnehagen, sier Holthe.

Lik i hagen

Eiendommen inneholder også noe rimelig unikt, nemlig et gravkammer. Bare 50 meter sørøst for eneboligen ligger Ola Stua, som ledet Stuamenigheten tidlig i det 20. århundret. Da Stua døde i 20-årene, ble han gravlagt på eiendommen med «alle sine eiendeler» og to kvinner.

– Denne gravplassen er merket med en fin obelisk, som gir en fin ro over eiendommen, sier Holthe.

Gravkammeret er under bakken, og ifølge det som sies på folkemunne ligger det der tre sarkofager med balsamerte lik.

– Ifølge selger har disse ligget der i snart 100 år, så det er en del av eiendommens historie, sier Holthe.