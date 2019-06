– Saken har kommet ut av kontroll for Frp-ledelsen

Frp-nestlederen sier at ledelsen vil benytte onsdagens møte til å informere landsstyret om prosessen som pågår internt i regjeringen.

– Så skal vi lytte til våre fylkesledere og få innspill derfra, sier han.

– Umulig å spå

TV 2s kommentator Mathias Fischer mener Frp har fått «bompanikk».

– Fra de kom i regjering har Frp sagt at «vi tapte bompengekampen og fikk ikke gjennomslag, men det er fremdeles bare vi som er mot bompenger». Nå finnes det plutselig et alternativ, og derfor er de nå livredde for hvilke konsekvenser som kan komme av det nye bompengepartiet, sier han.

Han sier det er umulig å spå utfallet av Frps møte onsdag.

– Det er egentlig litt uklart hva som er poenget med møtet. Det virker som Siv Jensen egentlig bare vil snakke ut og høre hva folk i partiet mener hun bør gjøre. Men det virker som andre forventer at hun skal komme med en løsning her og nå, og det kan bli vanskelig, sier han.

– Kan Frp klare å komme seg ut av denne situasjonen?

– Det beste de kan håpe på er at velgere enten blir mindre opptatt av bompenger eller at bompengepartiet mister popularitet når folk blir bedre kjent med hva partiet står for, sier han og legger til:

– Hvis ikke går nok Frp mot elendige valg i flere av de store byene. Hva som skjer etter det er umulig å spå.

Fischer tror ikke partiet kommer til å gå ut av regjering «bare fordi de har panikk».

– Jeg tror det må komme en utløsende sak, for eksempel at de vil stemme ned bompenger i Stortinget og ikke får lov av resten av regjeringen. Det vil være veldig spesielt hvis det skjer, i og med at det vil bryte fullstendig med den politikken de har ført i fem og et halvt år.

Dyre endringer

Kjetil Alstadheim mener det vil bli vanskelig for Siv Jensen å få kontroll på bompenge-saken på møtet onsdag.

– De peker på Granavolden-plattformen. Der ligger det ni punkter om bompenger som peker i den retningen Frp ønsker. Problemet med de punktene er at det koster mye penger å følge dem opp i praksis, sier han.

Dersom man skal endre på noen av de ni punktene Frp klamrer seg til i regjeringsplasstformen, må man hente penger fra andre prosjekter og saker.

Alstadheim forklarer at de andre regjeringspartiene ikke vil være villige til å vike ofre penger fra sine egne fanesaker for å få til dette. Dermed vil Frp bli nødt til å flytte penger fra egne seire for å kunne endre punktene og få bukt med bompengeproblemet.

– Veksten i bompenger er et resultat av Frps store seier gjennom seks år i regjering, nemlig at man har økt samferdselsinvesteringene noe enormt. Det bygges masse vei og det koster penger, sier Alstadheim og legger til:

– Det enkleste svaret er at hvis Frp vil at folk skal betale mindre bompenger, så må de bygge mindre vei.