Fotballryktene: – City i ferd med å signere supertalent

Juventus er interessert i å signere Kieran Trippier, England og Tottenhams forsvarer. Det melder Sky Sports.

Ifølge The Sun har Manchester City utløst utkjøpsklausulen til Joao Felix. Det koster de lyseblå godt over en milliard kroner.

Han er ikke den eneste portugiseren på Citys radar. Ifølge samme avis har Manchester City lagt inn et bud på over 489 millioner kroner for Juventus-forsvareren Joao Cancelo. Kanskje begge kommer til klubben om Bernardo Silva sier de rette ordene på landslagssamling?

Ifølge Deportes Cuatro har spanske Rodri bedt Atletico Marid om tid til å vurdere interessen fra Manchester City.

En rekke storklubber følger tett med på Kylian Mbappés situasjon i PSG. Han har nemlig levert inn en forespørsel om å bli solgt fra den franske klubben. Det hevder El Chiringuito.

Juventus har kontaktet Manchester United i håp om å signere midtbanespiller Paul Pogba. Ifølge The Guardian har 26-åringen indikert at han kan tenke seg å spille for Serie A-klubben igjen, som han var i fra 2012-2016. Paulo Dybala kan gå motsatt vei, skriver Express.

Spanske AS skriver at Real Madrid frykter konkurranse fra Bayern München og Manchester United om Mohamed Salah i sommer.

Ryktene rundt Pierre-Emerick Aubameyang og en overgang til en kinesisk klubb tiltar i styrke. Nå har Aubameyang slettet info om at han er Arsenal-spiller på Instagram. Aubameyang vil tjene godt over 3 millioner kroner i uken i Kina. Guangzhou Evergrande og Shanghai SIPG er aktuelle klubber for Aubameyang.

Liverpool-manager Jürgen Klopp tar kanskje et friår som fotballtrener når kontrakten hans går ut i 2022. Det melder ESPN.

Liverpool har blitt med i konkurransen om å signere Ajax og Nederlands forsvarer, Matthijs de Ligt. Også Manchester United og Barcelona er interesserte i 19-åringen. Det hevder Bild.

Sky Sports melder at Real Betis og Argentinas Giovani lo Celso ønsker å spille for Tottenham.