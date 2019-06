Politiet fikk melding om ulykken klokken 05.05 mandag morgen.

– Det vi vet er at det var en person i bilen, og at vedkommende akkurat er tatt ut av bilen og over i ambulanse før den skadede skal over i luftambulanse, sier operasjonsleder Erik Gunderød til TV 2.

Føreren var bevisstløs da politiet kom til stedet, og de mistenker alvorlig personskade. Det var store materielle skader på ulykkesstedet.

– Vitner har opplyst at bilen plutselig skjenet ut, og traff veggen, forteller Gunderød.

Sørgående løp i Hillestadtunellen i Holmestrand er stengt som følge av ulykken.

Saken oppdateres