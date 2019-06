Politiet meldte om ulykken klokken 02.50 natt til onsdag.

– Føreren har gitt uttrykk for at han var trøtt, og at han hadde sovnet, sier operasjonsleder Per Algrøy til TV 2.



De to som var i bilen kom seg ut på egenhånd. Begge er våkne. En er sendt med ambulanse til Voss sykehus, mens den andre er sendt med luftambulanse til Haukeland, skriver politiet.

Operasjonsleder Algrøy sier til TV 2 at det er for tidlig å si noe om skadene på de involverte, men at begge var våkne da nødetatene kom til stedet.

Det var ikke andre biler involvert i ulykken, som skjedde mellom Maurset og Dyranut.