Ikke overraskende har artisten tjent mesteparten av pengene sine på musikk, men hun har etterhvert utviklet seg til et moteikon og etterhvert også gjort stor suksess i sminkebransen med merke Fenty Beauty, skriver Forbes.

Slik har hun altså opparbeidet seg en formue på 600 millioner dollar, eller i overkant av 5,2 milliarder norske kroner. Med det har hun gått forbi artister som Madonna (570 millioner dollar), Céline Dion (450 millioner dollar) og Beyoncé (400 millioner dollar).

Sminkemerket «Fenty Beauty» som hun eier sammen med den franske luksusvaregiganten Louis Vuitton Moët Hennessy. Hun har også sitt eget undertøysmerke, og annonserte i mai klesmerket «Fenty» i samarbeid med samme konsern.

Både Rihannas sminkemerke og det kommende klesmerke har gjort seg bemerket for å være annerledes enn konkurrentene. Sminkemerket er kjent for å tilby mange flere nyanser foundation og hylles for at de potensielt har endret sminkebransjen og gjort den mer inkluderende. Klesmerket har allerede gjort seg bemerket for at de skal tilby vesentlig flere størrelser enn konkurrenten.

– Jeg vil bare se ting fra mitt perspektiv. Jeg er en ung svart kvinne som omfavner alle unge menneskers ideer. Penger kommer på veien, men jeg jobber først og fremst med det jeg elsker å gjøre, sier artisten selv.

Rihanna ble kjent da hun ble signert av Jay-Z som Forbes tidligere denne uken kunne røpe at er tidenes første hiphop-artist til å bli dollarmilliardær.