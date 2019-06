Fornærmede sier ifølge politiet at han har blitt slått med en hammer. Fornærmede var oppegående da politiet kom til stedet, og ble kjørt til legevakten i ambulanse.

– Det var en forbipasserende som kom over en som var skadet i hodet. Han blødde litt og fortalte at han var slått med hammer. Da politiet kom til stedet pekte den fornærmede ut en leilighet der gjerningsmannen oppholdt seg, forteller operasjonsleder Per Algrøy til TV 2.

I leiligheten ble gjerningsmannen pågrepet, og politiet fant en hammer med blod på, forteller Algrøy

Både den fornærmede og mistenkte er i 50-årene. De kjenner hverandre.